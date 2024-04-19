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"Вмешались". Джефри Сакс обвинили США и Британию в некомпетентности - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"Вмешались". Джефри Сакс обвинили США и Британию в некомпетентности
"Вмешались". Джефри Сакс обвинили США и Британию в некомпетентности - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Вмешались". Джефри Сакс обвинили США и Британию в некомпетентности
Цели России в конфликте очевидны — нейтральный статус Украины. Москва неоднократно пыталась предотвратить, а потом и остановить конфликт, но вмешались... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:11+0300
2024-04-19T12:12+0300
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Цели России в конфликте очевидны — нейтральный статус Украины. Москва неоднократно пыталась предотвратить, а потом и остановить конфликт, но вмешались американцы и британцы, что привело к гибели сотен тысяч украинцев. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал известный американский экономист Джефри Сакс."Чего Россия пытается добиться, так это держать НАТО подальше от Украины, - заявил Сакс. - Все просто… Вот почему при каждой возможности президент Путин заявлял: "У нас есть выход из этой ситуации, прекратите это провокационное поведение".Экономист напомнил, что даже в декабре 2021 года российский лидер призывал остановить расширение Североатлантического альянса."Тогда я разговаривал с Джейком Салливаном, - рассказал Сакс. - Никто из администрации не хотел ничего слышать: они были уверены, что у них выигрышная комбинация. Боюсь, что именно здесь проявилась некомпетентность".Затем он вспомнил про сорванные переговоры в Стамбуле, когда Россия и Украина пришли к предварительному соглашению: "Вмешались Соединенные Штаты, потому что мы некомпетентны. И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: "Продолжайте биться".В результате Зеленский, по словам Сакса, совершил роковую ошибку, стоившую жизни сотням тысяч украинцев."И это продолжается до сих пор", - заключил экономист.
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сша, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, экспертное мнение
12:11 19.04.2024 (обновлено: 12:12 19.04.2024)
 
"Вмешались". Джефри Сакс обвинили США и Британию в некомпетентности

Экономист Сакс: за украинской трагедией стоит некомпетентность США и Британии

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Цели России в конфликте очевидны — нейтральный статус Украины. Москва неоднократно пыталась предотвратить, а потом и остановить конфликт, но вмешались американцы и британцы, что привело к гибели сотен тысяч украинцев. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал известный американский экономист Джефри Сакс.
"Чего Россия пытается добиться, так это держать НАТО подальше от Украины, - заявил Сакс. - Все просто… Вот почему при каждой возможности президент Путин заявлял: "У нас есть выход из этой ситуации, прекратите это провокационное поведение".
Экономист напомнил, что даже в декабре 2021 года российский лидер призывал остановить расширение Североатлантического альянса.
"Тогда я разговаривал с Джейком Салливаном, - рассказал Сакс. - Никто из администрации не хотел ничего слышать: они были уверены, что у них выигрышная комбинация. Боюсь, что именно здесь проявилась некомпетентность".
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Экономист Сакс назвал инициаторов конфискации российских активов клоунами
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Затем он вспомнил про сорванные переговоры в Стамбуле, когда Россия и Украина пришли к предварительному соглашению: "Вмешались Соединенные Штаты, потому что мы некомпетентны. И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: "Продолжайте биться".
В результате Зеленский, по словам Сакса, совершил роковую ошибку, стоившую жизни сотням тысяч украинцев.
"И это продолжается до сих пор", - заключил экономист.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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