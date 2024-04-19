https://1prime.ru/20240419/svo-847524073.html

"Русские попытаются". Западные эксперты перечислили варианты наступления РФ

"Русские попытаются". Западные эксперты перечислили варианты наступления РФ - 19.04.2024, ПРАЙМ

"Русские попытаются". Западные эксперты перечислили варианты наступления РФ

МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Военные эксперты перечислили чешскому изданию Seznam zprávy варианты грядущего российского наступления, о котором сегодня, как... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:58+0300

2024-04-19T12:58+0300

2024-04-19T12:59+0300

спецоперация на украине

армия россии

наступление

экспертное мнение

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Военные эксперты перечислили чешскому изданию Seznam zprávy варианты грядущего российского наступления, о котором сегодня, как утверждает издание, "не говорит только ленивый".По мнению экс-главы британского Командования объединенными силами Ричарда Бэрронса, наступление ВС России будет нацелено на "большее, чем небольшие территориальные приобретения" и, "возможно, русские попытаются прорваться через украинские линии обороны".При этом другие опрошенные изданием специалисты высказали мнение, что наступление может, по сути, ничем не отличаться от того, что происходит на фронте в данный момент, когда украинскую оборону постепенно дробят сразу во многих местах. Единственное отличие, которое, возможно, продемонстрирует российские войска, – они будут действовать упорнее, считают специалисты.Так, Войтех Багенский из Института политологических исследований Карлова университета в Праге считает, что российская армия может вообще не предпринимать попыток прорывов и продолжать бои на износ."Лично я сомневаюсь, что наступление и прорыв возможны прежде, чем украинские силы порядком измотают силы", — заявил Багенский.Эксперт в области безопасности Михал Сметана из Карлова университета тоже не склонен считать, что Россия пойдет на прорыв: "Я не думаю, что Россия сможет принципиально изменить тактику и успешно проводить, например, комплексные общевойсковые маневры".Он полагает, что российская армия продолжит придерживаться той "изматывающей тактики", которую демонстрирует в последние месяцы. Вместе с тем Сметана отметил, что сегодня обороняющимся украинцам "приходится отступать под огнем артиллерии и авиаударами".

https://1prime.ru/20240406/zelenskiy-847145690.html

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армия россии, наступление, экспертное мнение