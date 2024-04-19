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Курс доллара снижается до 93,75 рубля

Курс доллара снижается до 93,75 рубля - 19.04.2024, ПРАЙМ

Курс доллара снижается до 93,75 рубля

Курс рубля в начале торгов повышается, курс американской валюты к текущему моменту снижается до 93,75 рубля, китайской – до 12,92 рубля, европейской – до 99,70... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T07:24+0300

2024-04-19T07:24+0300

2024-04-19T07:24+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов повышается, курс американской валюты к текущему моменту снижается до 93,75 рубля, китайской – до 12,92 рубля, европейской – до 99,70 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 3 копейки, до 93,75 рубля, юаня – тоже на 3 копейки, до 12,92 рубля, евро – на 25 копеек, до 99,70 рубля.

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2024

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мосбиржа, доллар, юань