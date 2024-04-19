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Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром - 19.04.2024, ПРАЙМ
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром
Лучшие военные Украины отказываются вести бой под Часовом Яре, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T19:25+0300
2024-04-19T19:25+0300
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Лучшие военные Украины отказываются вести бой под Часовом Яре, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Украинцы отправили в Часов Яр три лучших подразделения. <…> Все они состоят из нацистов и фанатиков. Двадцать пятая бригада уже сдается, шестьдесят седьмая заявила, что даже не поедет туда, а нацисты из Азова* и вовсе отходят и отказываются воевать", — сообщил экс-разведчик.Риттер полагает, что украинская армия неспособна удерживать позиции, вследствие своей разрозненности.17 апреля глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" указал, что час освобождения Часова Яра скоро наступит, так как российские войска уже рядом и ведут активные боевые действия.Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.12 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили более двадцати атак противника. За эти дни Украина потеряла более трех тысяч военнослужащих и три танка. Успешные действия российская армия предприняла в том числе и в Часовом Яре. Кроме того, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в центре Часова Яра. Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области. До специальной военной операции там проживало десять тысяч человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
Это конец. В США раскрыли, что происходит с ВСУ под Часовым Яром
Экс-разведчик Риттер: лучшие бригады ВСУ бегут и сдаются под Часовым Яром
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ.
Лучшие военные Украины отказываются вести бой под Часовом Яре, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью
журналисту Гарланду Никсону.
"Украинцы отправили в Часов Яр три лучших подразделения. <…> Все они состоят из нацистов и фанатиков. Двадцать пятая бригада уже сдается, шестьдесят седьмая заявила, что даже не поедет туда, а нацисты из Азова* и вовсе отходят и отказываются воевать", — сообщил экс-разведчик.
Риттер полагает, что украинская армия неспособна удерживать позиции, вследствие своей разрозненности.
17 апреля глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" указал, что час освобождения Часова Яра скоро наступит, так как российские войска уже рядом и ведут активные боевые действия.
"Дробят во многих местах": чехи раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
12 апреля Минобороны России сообщило, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили более двадцати атак противника. За эти дни Украина потеряла более трех тысяч военнослужащих и три танка. Успешные действия российская армия предприняла в том числе и в Часовом Яре. Кроме того, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в центре Часова Яра.
Часов Яр — город в Бахмутском районе Донецкой области. До специальной военной операции там проживало десять тысяч человек.
* Запрещенная в России экстремистская организация.