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Эксперты раскрыли города с самой низкой и высокой платой за коммуналку

Эксперты раскрыли города с самой низкой и высокой платой за коммуналку - 19.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли города с самой низкой и высокой платой за коммуналку

Расходы россиян на услуги ЖКХ в разных регионах страны отличаются в три-четыре раза. Больше всего платят жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:11+0300

2024-04-19T12:11+0300

2024-04-19T12:11+0300

тарифы жкх

долги по жкх

оплата жкх

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Расходы россиян на услуги ЖКХ в разных регионах страны отличаются в три-четыре раза. Больше всего платят жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, меньше всего — в городах Северного Кавказа, пишет "Московский комсомолец".За типовую квартиру площадью 52 квадратных метра среднестатистическая семья из трех человек платит в разных региона по-разному. Например, в Нарьян-Маре жителям такой квартиры приходится отдавать 9,4 тысячи рублей ежемесячно, а в Махачкале — 2,8 тысячи.Согласно действующим правилам расчета тарифов ЖКХ затраты на коммуналку не должны превышать 22 процентов дохода семьи. Если домохозяйство зарабатывает меньше – власти региона обязаны дать компенсацию. К примеру, в Москве льготы положены, если плата за ЖКХ достигает 10 процентов доходов человека.В Волгограде, Красноярске, Братске и других городах с крупными ГЭС электричество получается дешевле, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. А есть "энергодефицитные" регионы, например, Иркутская область – где много промышленности и мало собственных генерирующих мощностей, там энергия дороже.При этом в июле 2024-го в среднем по стране совокупный платеж вырастет на 9,8 процента. Если взять для примера ежемесячный платеж в районе 5-7 тысяч рублей, то в середине лета он повысится, соответственно, на пятьсот-семьсот рублей, напоминает эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев, комментируя итоги тарифной кампании за прошедший год.

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тарифы жкх, долги по жкх, оплата жкх