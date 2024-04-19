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Эксперты раскрыли города с самой низкой и высокой платой за коммуналку
Эксперты раскрыли города с самой низкой и высокой платой за коммуналку - 19.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли города с самой низкой и высокой платой за коммуналку
Расходы россиян на услуги ЖКХ в разных регионах страны отличаются в три-четыре раза. Больше всего платят жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:11+0300
2024-04-19T12:11+0300
2024-04-19T12:11+0300
тарифы жкх
долги по жкх
оплата жкх
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Расходы россиян на услуги ЖКХ в разных регионах страны отличаются в три-четыре раза. Больше всего платят жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, меньше всего — в городах Северного Кавказа, пишет "Московский комсомолец".За типовую квартиру площадью 52 квадратных метра среднестатистическая семья из трех человек платит в разных региона по-разному. Например, в Нарьян-Маре жителям такой квартиры приходится отдавать 9,4 тысячи рублей ежемесячно, а в Махачкале — 2,8 тысячи.Согласно действующим правилам расчета тарифов ЖКХ затраты на коммуналку не должны превышать 22 процентов дохода семьи. Если домохозяйство зарабатывает меньше – власти региона обязаны дать компенсацию. К примеру, в Москве льготы положены, если плата за ЖКХ достигает 10 процентов доходов человека.В Волгограде, Красноярске, Братске и других городах с крупными ГЭС электричество получается дешевле, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. А есть "энергодефицитные" регионы, например, Иркутская область – где много промышленности и мало собственных генерирующих мощностей, там энергия дороже.При этом в июле 2024-го в среднем по стране совокупный платеж вырастет на 9,8 процента. Если взять для примера ежемесячный платеж в районе 5-7 тысяч рублей, то в середине лета он повысится, соответственно, на пятьсот-семьсот рублей, напоминает эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев, комментируя итоги тарифной кампании за прошедший год.
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тарифы жкх, долги по жкх, оплата жкх
тарифы ЖКХ, долги по ЖКХ, оплата ЖКХ
Эксперты раскрыли города с самой низкой и высокой платой за коммуналку
МК: оплата за услуги ЖКХ в разных городах России отличается в три-четыре раза
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ.
Расходы россиян на услуги ЖКХ в разных регионах страны отличаются в три-четыре раза. Больше всего платят жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, меньше всего — в городах Северного Кавказа, пишет "Московский комсомолец"
.
За типовую квартиру площадью 52 квадратных метра среднестатистическая семья из трех человек платит в разных региона по-разному. Например, в Нарьян-Маре жителям такой квартиры приходится отдавать 9,4 тысячи рублей ежемесячно, а в Махачкале — 2,8 тысячи.
Согласно действующим правилам расчета тарифов ЖКХ затраты на коммуналку не должны превышать 22 процентов дохода семьи. Если домохозяйство зарабатывает меньше – власти региона обязаны дать компенсацию. К примеру, в Москве льготы положены, если плата за ЖКХ достигает 10 процентов доходов человека.
В Волгограде, Красноярске, Братске и других городах с крупными ГЭС электричество получается дешевле, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. А есть "энергодефицитные" регионы, например, Иркутская область – где много промышленности и мало собственных генерирующих мощностей, там энергия дороже.
При этом в июле 2024-го в среднем по стране совокупный платеж вырастет на 9,8 процента. Если взять для примера ежемесячный платеж в районе 5-7 тысяч рублей, то в середине лета он повысится, соответственно, на пятьсот-семьсот рублей, напоминает эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.
Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев, комментируя итоги тарифной кампании за прошедший год.
ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов