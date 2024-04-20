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В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция - 20.04.2024, ПРАЙМ
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В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция
В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T05:41+0300
2024-04-20T05:41+0300
спецоперация на украине
калужская область
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.По его словам, БПЛА взорвался в районе электроподстанции, при этом получила незначительные повреждения энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате инцидента нет.Оперативные службы приступили к работе на месте ЧП.
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калужская область
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калужская область
Спецоперация на Украине, Калужская область
05:41 20.04.2024
 
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция

Из-за взрыва БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура в Калужской области

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
По его словам, БПЛА взорвался в районе электроподстанции, при этом получила незначительные повреждения энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате инцидента нет.
Оперативные службы приступили к работе на месте ЧП.
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте ТЭК
05:32
 
Спецоперация на УкраинеКалужская область
 
 
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