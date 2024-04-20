https://1prime.ru/20240420/bpla-847541231.html
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция
В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T05:41+0300
2024-04-20T05:41+0300
2024-04-20T05:41+0300
спецоперация на украине
калужская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_f5f208c039c2abd0af612bf38c79c489.jpg
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.По его словам, БПЛА взорвался в районе электроподстанции, при этом получила незначительные повреждения энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате инцидента нет.Оперативные службы приступили к работе на месте ЧП.
https://1prime.ru/20240420/pozhar-847541124.html
калужская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/64/841446491_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c3fbe82eb7882e9d6b0f52ca5c916de4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область
Спецоперация на Украине, Калужская область
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция
Из-за взрыва БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура в Калужской области
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
По его словам, БПЛА взорвался в районе электроподстанции, при этом получила незначительные повреждения энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате инцидента нет.
Оперативные службы приступили к работе на месте ЧП.
В Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте ТЭК