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В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция

В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция - 20.04.2024, ПРАЙМ

В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция

В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T05:41+0300

2024-04-20T05:41+0300

2024-04-20T05:41+0300

спецоперация на украине

калужская область

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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.По его словам, БПЛА взорвался в районе электроподстанции, при этом получила незначительные повреждения энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате инцидента нет.Оперативные службы приступили к работе на месте ЧП.

https://1prime.ru/20240420/pozhar-847541124.html

калужская область

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калужская область