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При атаке FPV-дрона погиб военкор Семен Еремин

При атаке FPV-дрона погиб военкор Семен Еремин - 20.04.2024, ПРАЙМ

При атаке FPV-дрона погиб военкор Семен Еремин

Военкор Семен Еремин погиб при атаке FPV-дрона в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале издания "Известия", в котором он работал. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T05:26+0300

2024-04-20T05:26+0300

2024-04-20T05:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Военкор Семен Еремин погиб при атаке FPV-дрона в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале издания "Известия", в котором он работал. Последний репортаж журналиста вышел два дня назад. Корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке под Донецком.Как отмечают "Известия", в зоне спецоперации Еремин неоднократно рисковал жизнью.Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель Еремина, заявил, что всемирная организация выступает против убийства журналистов. Он добавил, что, все подобные случаи должны быть полностью расследованы."Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства) должны быть полностью расследованы", - сказал представитель.

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