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Во Франции раскрыли, к чему приводит отказ Запада от переговоров по Украине
Во Франции раскрыли, к чему приводит отказ Запада от переговоров по Украине - 20.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли, к чему приводит отказ Запада от переговоров по Украине
Упрямый отказ Запада от проведения переговоров по Украине не только приводит всё к большему количеству жертв в конфликте, но и с каждым днем все больше и больше | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T16:21+0300
2024-04-20T16:21+0300
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ПАРИЖ, 20 апр – ПРАЙМ. Упрямый отказ Запада от проведения переговоров по Украине не только приводит всё к большему количеству жертв в конфликте, но и с каждым днем все больше и больше разоряет Францию, заявил 20 апреля лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Этот упорный отказ от переговоров и от мира с каждым днём усугубляет человеческие потери в этой войне, с каждым днём всё больше обедняя Францию и подвергая нас серьёзной опасности", - сообщил политик в своем аккаунте в соцсети X. Кроме того, Филиппо напомнил недавно сказанные французским премьером Габриэлем Атталем слова о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы якобы продолжали удерживать позиции в конфликте. В этой связи он упомянул, что Атталю стоило сказать правду, которая заключается в том, что в случае дальнейшей помощи украинцы только продолжать погибать. "Их приносят в жертву "до последнего украинца" ради НАТО, ради глубинного государства", - написал лидер "Патриотов". В заключение Филиппо призвал прекратить поставки Украине оружия и денег. В Кремле неоднократно подчеркивали готовность России к мирным переговорам по украинскому конфликту, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".
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россия, украина, владимир зеленский, флориан филиппо, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, СВО
Во Франции раскрыли, к чему приводит отказ Запада от переговоров по Украине
Филиппо: отказ Запада от переговоров по Украине с каждым днем обедняет Францию
ПАРИЖ, 20 апр – ПРАЙМ. Упрямый отказ Запада от проведения переговоров по Украине не только приводит всё к большему количеству жертв в конфликте, но и с каждым днем все больше и больше разоряет Францию, заявил 20 апреля лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
"Этот упорный отказ от переговоров и от мира с каждым днём усугубляет человеческие потери в этой войне, с каждым днём всё больше обедняя Францию и подвергая нас серьёзной опасности", - сообщил политик в своем аккаунте в соцсети X.
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Кроме того, Филиппо напомнил недавно сказанные французским премьером Габриэлем Атталем слова о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы якобы продолжали удерживать позиции в конфликте. В этой связи он упомянул, что Атталю стоило сказать правду, которая заключается в том, что в случае дальнейшей помощи украинцы только продолжать погибать.
"Их приносят в жертву "до последнего украинца" ради НАТО, ради глубинного государства", - написал лидер "Патриотов".
В заключение Филиппо призвал прекратить поставки Украине оружия и денег.
В Кремле неоднократно подчеркивали готовность России к мирным переговорам по украинскому конфликту, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".