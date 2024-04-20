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Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины - 20.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240420/nato-847545378.html
Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины - 20.04.2024, ПРАЙМ
Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
Западные страны не представляют себе, как они могут выйти из украинского конфликта, рассказал экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T12:46+0300
2024-04-20T12:47+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Западные страны не представляют себе, как они могут выйти из украинского конфликта, рассказал экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить", — сообщил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает бывший офицер, с начала эскалации на Украине западные союзники Киева выражали уверенность в том, что они смогут сокрушить Россию посредством санкций. Поэтому, по словам Бо, Запад даже думал о том, что придется достигать победы на фронте. Кроме того, он добавил, ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно, а российская армия постепенно движется вперед.Ранее, в марте текущего года президент России Владимир Путин рассказывал журналисту Дмитрию Киселеву, что с самого начала российской спецоперации западные страны столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
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россия, украина, запад, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СВО
12:46 20.04.2024 (обновлено: 12:47 20.04.2024)
 
Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины

Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 апр ПРАЙМ. Западные страны не представляют себе, как они могут выйти из украинского конфликта, рассказал экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить", — сообщил он.
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Как отмечает бывший офицер, с начала эскалации на Украине западные союзники Киева выражали уверенность в том, что они смогут сокрушить Россию посредством санкций. Поэтому, по словам Бо, Запад даже думал о том, что придется достигать победы на фронте.
Кроме того, он добавил, ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно, а российская армия постепенно движется вперед.
Ранее, в марте текущего года президент России Владимир Путин рассказывал журналисту Дмитрию Киселеву, что с самого начала российской спецоперации западные страны столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДСВО
 
 
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