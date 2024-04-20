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Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины

Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины - 20.04.2024, ПРАЙМ

Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины

Западные страны не представляют себе, как они могут выйти из украинского конфликта, рассказал экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T12:46+0300

2024-04-20T12:46+0300

2024-04-20T12:47+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

сво

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Западные страны не представляют себе, как они могут выйти из украинского конфликта, рассказал экс-офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить", — сообщил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает бывший офицер, с начала эскалации на Украине западные союзники Киева выражали уверенность в том, что они смогут сокрушить Россию посредством санкций. Поэтому, по словам Бо, Запад даже думал о том, что придется достигать победы на фронте. Кроме того, он добавил, ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно, а российская армия постепенно движется вперед.Ранее, в марте текущего года президент России Владимир Путин рассказывал журналисту Дмитрию Киселеву, что с самого начала российской спецоперации западные страны столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.

https://1prime.ru/20240420/ukraina-847543068.html

украина

запад

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россия, украина, запад, сво