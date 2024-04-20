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В Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте ТЭК
В Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте ТЭК - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте ТЭК
В Смоленской области пресекли атаку беспилотников ВСУ, после падения их обломков произошел пожар на объекте ТЭК, сообщил глава региона в Telegram-канале. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T05:32+0300
2024-04-20T05:32+0300
2024-04-20T05:32+0300
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МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Смоленской области пресекли атаку беспилотников ВСУ, после падения их обломков произошел пожар на объекте ТЭК, сообщил глава региона в Telegram-канале.По его словам, атака произошла сегодня около 2.00 в Кардымовском районе. "В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами", - уточнил губернатор.На месте приступили к работе расчеты МЧС.
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тэк
Спецоперация на Украине, ТЭК
В Смоленской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на объекте ТЭК
В Смоленской области пресекли атаку БПЛА, из-за обломков произошел пожар на объекте ТЭК
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Смоленской области пресекли атаку беспилотников ВСУ, после падения их обломков произошел пожар на объекте ТЭК, сообщил глава региона в Telegram-канале.
По его словам, атака произошла сегодня около 2.00 в Кардымовском районе. "В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами", - уточнил губернатор.
На месте приступили к работе расчеты МЧС.
"Долетит до Сибири". У ВСУ появились сверхдальние беспилотники