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ПВО сбила 50 беспилотников над территорией России

ПВО сбила 50 беспилотников над территорией России - 20.04.2024, ПРАЙМ

ПВО сбила 50 беспилотников над территорией России

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны в официальном Telegram-канале. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T07:41+0300

2024-04-20T07:41+0300

2024-04-20T08:04+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны в официальном Telegram-канале."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, по данным министерства, 26 объектов были перехвачены над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области. Еще восемь воздушных целей уничтожены над территорией Курской области, а две – над Тульской областью.По одному беспилотнику было перехвачено над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.ВСУ регулярно пытаются обстреливать территорию России беспилотными летательными аппаратами и ракетами.

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