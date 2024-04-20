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Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал
Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал - 20.04.2024, ПРАЙМ
Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал
Россия провела испытания уникальной ракеты, посылая сигнал Западу о готовности ответить на агрессию в Европе, пишет портал infoBRICS. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T07:25+0300
2024-04-20T07:26+0300
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия провела испытания уникальной ракеты, посылая сигнал Западу о готовности ответить на агрессию в Европе, пишет портал infoBRICS.Как отмечается, тип разработанной ракеты неизвестен, что сбивает США и Евросоюз с толку. "Нетрадиционная траектория полета боевой части ракеты и повышенная секретность, связанная с этим испытанием, невиданная со времен холодной войны, оставили очень много вопросов без ответа", — указывается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИзвестно, что новая ракета обладает уникальными возможностями маневрирования, что делает ее трудной целью для противоракетной обороны."Успешный пуск российской МБР посылает очень четкий сигнал Западу. Если НАТО будет наращивать эскалацию в Европе, то наверняка получит быструю ответную реакцию. Если НАТО наращивает эскалацию в Европе, Россия может быстро отреагировать", — подчеркивается в публикации.Также испытательный пуск является предупредительным сигналом для Запада о недопустимости крупномасштабных атак на Иран, указывает издание."Можно сказать, что это ушат холодной воды на голову некоторых особо воинственных европейских стран-членов НАТО, таких как Франция и Великобритания", - делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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оружие
Вооружения, оружие
07:25 20.04.2024 (обновлено: 07:26 20.04.2024)
 
Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал

infoBRICS: Россия сбила Запад с толку, испытав новую ракету

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия провела испытания уникальной ракеты, посылая сигнал Западу о готовности ответить на агрессию в Европе, пишет портал infoBRICS.
Как отмечается, тип разработанной ракеты неизвестен, что сбивает США и Евросоюз с толку. "Нетрадиционная траектория полета боевой части ракеты и повышенная секретность, связанная с этим испытанием, невиданная со времен холодной войны, оставили очень много вопросов без ответа", — указывается в статье.
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Известно, что новая ракета обладает уникальными возможностями маневрирования, что делает ее трудной целью для противоракетной обороны.
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"Успешный пуск российской МБР посылает очень четкий сигнал Западу. Если НАТО будет наращивать эскалацию в Европе, то наверняка получит быструю ответную реакцию. Если НАТО наращивает эскалацию в Европе, Россия может быстро отреагировать", — подчеркивается в публикации.
Также испытательный пуск является предупредительным сигналом для Запада о недопустимости крупномасштабных атак на Иран, указывает издание.
"Можно сказать, что это ушат холодной воды на голову некоторых особо воинственных европейских стран-членов НАТО, таких как Франция и Великобритания", - делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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