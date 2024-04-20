https://1prime.ru/20240420/raketa-847541890.html

Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал

Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал - 20.04.2024, ПРАЙМ

Уникальная секретная ракета. Россия подала Западу предупредительный сигнал

Россия провела испытания уникальной ракеты, посылая сигнал Западу о готовности ответить на агрессию в Европе, пишет портал infoBRICS. | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T07:25+0300

2024-04-20T07:25+0300

2024-04-20T07:26+0300

вооружения

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/56/842085641_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_72453fcb3734052a6de2b2e95d3b3317.jpg

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия провела испытания уникальной ракеты, посылая сигнал Западу о готовности ответить на агрессию в Европе, пишет портал infoBRICS.Как отмечается, тип разработанной ракеты неизвестен, что сбивает США и Евросоюз с толку. "Нетрадиционная траектория полета боевой части ракеты и повышенная секретность, связанная с этим испытанием, невиданная со времен холодной войны, оставили очень много вопросов без ответа", — указывается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИзвестно, что новая ракета обладает уникальными возможностями маневрирования, что делает ее трудной целью для противоракетной обороны."Успешный пуск российской МБР посылает очень четкий сигнал Западу. Если НАТО будет наращивать эскалацию в Европе, то наверняка получит быструю ответную реакцию. Если НАТО наращивает эскалацию в Европе, Россия может быстро отреагировать", — подчеркивается в публикации.Также испытательный пуск является предупредительным сигналом для Запада о недопустимости крупномасштабных атак на Иран, указывает издание."Можно сказать, что это ушат холодной воды на голову некоторых особо воинственных европейских стран-членов НАТО, таких как Франция и Великобритания", - делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240407/iskander-847152103.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оружие