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Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы

Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы - 20.04.2024, ПРАЙМ

Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы

Многомесячные попытки решить в конгрессе США вопрос о помощи союзникам можно охарактеризовать как развернувшийся на Капитолийском холме "балаган", который... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T10:56+0300

2024-04-20T10:56+0300

2024-04-20T10:56+0300

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Многомесячные попытки решить в конгрессе США вопрос о помощи союзникам можно охарактеризовать как развернувшийся на Капитолийском холме "балаган", который служит симптомом бывшей сверхдержавы, переживающей неостановимый упадок, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.По его словам, мир вокруг конгресса резко менялся, в основном к худшему. Крепла надежда, что Америка справится с кризисом и придаст своим друзьям от Украины до Израиля и Тайваня силы, а остальному миру — спокойствия и безопасности. "Но всякий раз такие надежды разбивались вдребезги, а бардак лишь усугублялся", — констатирует автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИ лишь сейчас спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон выносит на обсуждение четыре законопроекта, которые обеспечат долгожданную помощь американским союзникам, пишет Клут.Как отмечатся, республиканцы в палаты представителей столкнулись с внутренними распрями и разногласиями по вопросам помощи Украине, Израиля и других союзников. Ранее президент Джо Байден объединил все эти проблемы в один бюджетный пакет и отправил его на рассмотрение конгресса, но в этом виде законопроект не прошел. Предыдущий спикер Кевин Маккарти на фоне споров был отстранен от должности с подачи части недовольных его политикой республиканцев.Ранее сторонники экс-президента Дональда Трампа сопротивлялись инициативе Байдена о выделении средств союзникам, в том числе Украине, и пытались связать принятие пакета с ужесточением мер на южной границе, что было бы невыгодно демократам. Это продолжалось несколько месяцев."Но Джонсон при всем своем уважении к Трампу уже понял, что Украина сильно уступает России по вооружению и вообще находится на грани краха, — да и Израилю пригодилось бы некоторое подспорье, поскольку он расходует свои средства ПВО против Ирана быстрее, чем ожидалось. Поэтому Джонсон снова раздробил пакет на части и теперь добивается одобрения Палаты представителей в субботу", — поясняет автор.По его словам, подобная несогласованность в политике указывает на негативные изменения для США. Если семь десятилетий в Вашингтоне в большинстве случаев действовали разумно, решительно и достаточно сплоченно, благополучно успокаивая друзей, отпугивая врагов и поддерживая хотя бы видимость мирового порядка, то теперь, кажется, эта эпоха канула в прошлое, подчеркнул Клут."Я молюсь, чтобы конгрессмены одобрили помощь Украине. Но даже при самом благоприятном исходе даже не знаешь, смеяться или плакать над тем, во что превратились Конгресс и Америка. Думаю, в Киеве плачут, а в Москве и Пекине смеются", — заключил он.Россия направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и США, по мнению министра, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, конгресс сша