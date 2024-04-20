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Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы
Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы - 20.04.2024, ПРАЙМ
Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы
Многомесячные попытки решить в конгрессе США вопрос о помощи союзникам можно охарактеризовать как развернувшийся на Капитолийском холме "балаган", который... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T10:56+0300
2024-04-20T10:56+0300
спецоперация на украине
сша
украина
конгресс сша
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Многомесячные попытки решить в конгрессе США вопрос о помощи союзникам можно охарактеризовать как развернувшийся на Капитолийском холме "балаган", который служит симптомом бывшей сверхдержавы, переживающей неостановимый упадок, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.По его словам, мир вокруг конгресса резко менялся, в основном к худшему. Крепла надежда, что Америка справится с кризисом и придаст своим друзьям от Украины до Израиля и Тайваня силы, а остальному миру — спокойствия и безопасности. "Но всякий раз такие надежды разбивались вдребезги, а бардак лишь усугублялся", — констатирует автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИ лишь сейчас спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон выносит на обсуждение четыре законопроекта, которые обеспечат долгожданную помощь американским союзникам, пишет Клут.Как отмечатся, республиканцы в палаты представителей столкнулись с внутренними распрями и разногласиями по вопросам помощи Украине, Израиля и других союзников. Ранее президент Джо Байден объединил все эти проблемы в один бюджетный пакет и отправил его на рассмотрение конгресса, но в этом виде законопроект не прошел. Предыдущий спикер Кевин Маккарти на фоне споров был отстранен от должности с подачи части недовольных его политикой республиканцев.Ранее сторонники экс-президента Дональда Трампа сопротивлялись инициативе Байдена о выделении средств союзникам, в том числе Украине, и пытались связать принятие пакета с ужесточением мер на южной границе, что было бы невыгодно демократам. Это продолжалось несколько месяцев."Но Джонсон при всем своем уважении к Трампу уже понял, что Украина сильно уступает России по вооружению и вообще находится на грани краха, — да и Израилю пригодилось бы некоторое подспорье, поскольку он расходует свои средства ПВО против Ирана быстрее, чем ожидалось. Поэтому Джонсон снова раздробил пакет на части и теперь добивается одобрения Палаты представителей в субботу", — поясняет автор.По его словам, подобная несогласованность в политике указывает на негативные изменения для США. Если семь десятилетий в Вашингтоне в большинстве случаев действовали разумно, решительно и достаточно сплоченно, благополучно успокаивая друзей, отпугивая врагов и поддерживая хотя бы видимость мирового порядка, то теперь, кажется, эта эпоха канула в прошлое, подчеркнул Клут."Я молюсь, чтобы конгрессмены одобрили помощь Украине. Но даже при самом благоприятном исходе даже не знаешь, смеяться или плакать над тем, во что превратились Конгресс и Америка. Думаю, в Киеве плачут, а в Москве и Пекине смеются", — заключил он.Россия направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и США, по мнению министра, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, конгресс сша
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Конгресс США
10:56 20.04.2024
 
Балаган в конгрессе. В США указали на признаки упадка сверхдержавы

Bloomberg: проблемы с одобрением помощи Киеву указывают на упадок США

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Многомесячные попытки решить в конгрессе США вопрос о помощи союзникам можно охарактеризовать как развернувшийся на Капитолийском холме "балаган", который служит симптомом бывшей сверхдержавы, переживающей неостановимый упадок, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.
По его словам, мир вокруг конгресса резко менялся, в основном к худшему. Крепла надежда, что Америка справится с кризисом и придаст своим друзьям от Украины до Израиля и Тайваня силы, а остальному миру — спокойствия и безопасности. "Но всякий раз такие надежды разбивались вдребезги, а бардак лишь усугублялся", — констатирует автор.
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И лишь сейчас спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон выносит на обсуждение четыре законопроекта, которые обеспечат долгожданную помощь американским союзникам, пишет Клут.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В США рассказали, как в свое время подвели Украину
09:45
Как отмечатся, республиканцы в палаты представителей столкнулись с внутренними распрями и разногласиями по вопросам помощи Украине, Израиля и других союзников. Ранее президент Джо Байден объединил все эти проблемы в один бюджетный пакет и отправил его на рассмотрение конгресса, но в этом виде законопроект не прошел. Предыдущий спикер Кевин Маккарти на фоне споров был отстранен от должности с подачи части недовольных его политикой республиканцев.
Ранее сторонники экс-президента Дональда Трампа сопротивлялись инициативе Байдена о выделении средств союзникам, в том числе Украине, и пытались связать принятие пакета с ужесточением мер на южной границе, что было бы невыгодно демократам. Это продолжалось несколько месяцев.
"Но Джонсон при всем своем уважении к Трампу уже понял, что Украина сильно уступает России по вооружению и вообще находится на грани краха, — да и Израилю пригодилось бы некоторое подспорье, поскольку он расходует свои средства ПВО против Ирана быстрее, чем ожидалось. Поэтому Джонсон снова раздробил пакет на части и теперь добивается одобрения Палаты представителей в субботу", — поясняет автор.
По его словам, подобная несогласованность в политике указывает на негативные изменения для США. Если семь десятилетий в Вашингтоне в большинстве случаев действовали разумно, решительно и достаточно сплоченно, благополучно успокаивая друзей, отпугивая врагов и поддерживая хотя бы видимость мирового порядка, то теперь, кажется, эта эпоха канула в прошлое, подчеркнул Клут.
"Я молюсь, чтобы конгрессмены одобрили помощь Украине. Но даже при самом благоприятном исходе даже не знаешь, смеяться или плакать над тем, во что превратились Конгресс и Америка. Думаю, в Киеве плачут, а в Москве и Пекине смеются", — заключил он.
Россия направляла странам НАТО ноту по поставкам вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Тем самым блок и США, по мнению министра, принимают в конфликте непосредственное участие, что не способствует его разрешению.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАКонгресс США
 
 
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