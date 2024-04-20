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В США призвали Украину забыть про Крым - 20.04.2024, ПРАЙМ
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В США призвали Украину забыть про Крым
В США призвали Украину забыть про Крым - 20.04.2024, ПРАЙМ
В США призвали Украину забыть про Крым
Украина должна позабыть про Крым, заявил член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар в ходе своего интервью на канале C-SPAN. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:53+0300
2024-04-20T08:53+0300
спецоперация на украине
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сша
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Украина должна позабыть про Крым, заявил член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар в ходе своего интервью на канале C-SPAN."Пора перестать финансировать Украину, пока президент (Джо Байден – ред.) не инициирует там мирные переговоры. Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит!" — заявил он во время заседания комитета по процедурным вопросам.Конгрессмен также добавил, что пришло время инициировать мирные переговоры по украинскому вопросу. По его словам, для Киева победа заключается в возврате всех утраченных территорий, в том числе Крыма. Однако, как отметил Госар, большая часть населения Крыма хочет остаться в составе России, поэтому о возвращении республики в состав Украины стоит забыть.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
https://1prime.ru/20240417/crimea-847464462.html
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россия, сша, украина, крым
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, КРЫМ
08:53 20.04.2024
 
В США призвали Украину забыть про Крым

Конгрессмен Госар призвал Украину забыть о Крыме

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 апр – ПРАЙМ. Украина должна позабыть про Крым, заявил член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар в ходе своего интервью на канале C-SPAN.
"Пора перестать финансировать Украину, пока президент (Джо Байден – ред.) не инициирует там мирные переговоры. Полагаю, большинство из нас видят, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом. Гибнет много украинцев, особенно молодежи. Хватит!" — заявил он во время заседания комитета по процедурным вопросам.
Конгрессмен также добавил, что пришло время инициировать мирные переговоры по украинскому вопросу. По его словам, для Киева победа заключается в возврате всех утраченных территорий, в том числе Крыма. Однако, как отметил Госар, большая часть населения Крыма хочет остаться в составе России, поэтому о возвращении республики в состав Украины стоит забыть.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАКРЫМ
 
 
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