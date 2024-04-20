Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной" - 20.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240420/ukraina-847549128.html
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной" - 20.04.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"
Помощь Украине со стороны США приведет к уничтожению целого поколения на Украине и станет позором для правительства США, заявила член палаты представителей... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T19:31+0300
2024-04-20T19:31+0300
спецоперация на украине
украина
сша
конгресс
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/85/829578592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_312acad0b28db7795daaafb3cd2e2eab.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Помощь Украине со стороны США приведет к уничтожению целого поколения на Украине и станет позором для правительства США, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. "Вы слышите в Вашингтоне, что мы должны тратить кровно заработанные американцами налоговые доллары на Украину для продолжения убийств украинцев, уничтожения целого поколения украинских мужчин, оставляя вдов и сирот. Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству", — сообщила она. По ее словам, две трети американцев не поддерживают предоставление Киеву нового пакета финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов. Она отметила, что на Украине уже не хватает людей для работы на предприятиях. Американские власти заявляют, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не выделит новые, не смогут обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что упрямство Запада в вопросе переговоров с Россией по Украине приводит к все большему числу жертв и все больше разоряет Францию.
https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847548445.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/85/829578592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0d8fcdd2586f8cf77ff01ca4a4077653.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, конгресс, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, конгресс, помощь Украине
19:31 20.04.2024
 
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"

Грин: "позорная" помощь Киеву ведет к уничтожению целого поколения украинцев

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 апр ПРАЙМ. Помощь Украине со стороны США приведет к уничтожению целого поколения на Украине и станет позором для правительства США, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Вы слышите в Вашингтоне, что мы должны тратить кровно заработанные американцами налоговые доллары на Украину для продолжения убийств украинцев, уничтожения целого поколения украинских мужчин, оставляя вдов и сирот. Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству", — сообщила она.
По ее словам, две трети американцев не поддерживают предоставление Киеву нового пакета финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов. Она отметила, что на Украине уже не хватает людей для работы на предприятиях.
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
На Западе рассказали, что Россия уничтожила на Украине
17:13
Американские власти заявляют, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не выделит новые, не смогут обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что упрямство Запада в вопросе переговоров с Россией по Украине приводит к все большему числу жертв и все больше разоряет Францию.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАконгресспомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала