https://1prime.ru/20240420/ukraina-847549128.html

В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"

В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной" - 20.04.2024, ПРАЙМ

В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"

Помощь Украине со стороны США приведет к уничтожению целого поколения на Украине и станет позором для правительства США, заявила член палаты представителей... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T19:31+0300

2024-04-20T19:31+0300

2024-04-20T19:31+0300

спецоперация на украине

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Помощь Украине со стороны США приведет к уничтожению целого поколения на Украине и станет позором для правительства США, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. "Вы слышите в Вашингтоне, что мы должны тратить кровно заработанные американцами налоговые доллары на Украину для продолжения убийств украинцев, уничтожения целого поколения украинских мужчин, оставляя вдов и сирот. Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству", — сообщила она. По ее словам, две трети американцев не поддерживают предоставление Киеву нового пакета финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов. Она отметила, что на Украине уже не хватает людей для работы на предприятиях. Американские власти заявляют, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не выделит новые, не смогут обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что упрямство Запада в вопросе переговоров с Россией по Украине приводит к все большему числу жертв и все больше разоряет Францию.

https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847548445.html

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украина, сша, конгресс, помощь украине