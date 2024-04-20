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В Киеве думают, как зазвать военнообязанных встать на военный учет - 20.04.2024, ПРАЙМ
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В Киеве думают, как зазвать военнообязанных встать на военный учет
В Киеве думают, как зазвать военнообязанных встать на военный учет - 20.04.2024, ПРАЙМ
В Киеве думают, как зазвать военнообязанных встать на военный учет
Ведется разработка мер поощрения военнообязанных встать на военный учет, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T19:48+0300
2024-04-20T19:48+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ведется разработка мер поощрения военнообязанных встать на военный учет, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. "Правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости исполнения своих обязанностей в том плане, что сейчас нарабатывают разные министерства изменения в постановления кабмина, которые установят предусловием предоставление отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа", — сказал Малюська в эфире всеукраинского телемарафона. Комментируя возможность мобилизации осужденных, он отметил, что это принесет больше пользы, чем рисков. По его словам, если соответствующий законопроект примут, такая категория призывников не обязательно отправится воевать с оружием в руках. "Современная армия — это не только стрельба из автомата... это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24/7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – прим. ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений", — добавил Малюська. При этом ранее Малюська заявлял, что осужденные на Украине в случае их мобилизации не смогут служить в рядах ВСУ в тыловых регионах страны, они сразу же будут направлены на линию фронта во избежание бегства. Ранее президент страны Владимир Зеленский подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
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украина, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине
19:48 20.04.2024
 
В Киеве думают, как зазвать военнообязанных встать на военный учет

Минюст Украины думает, как привлечь военнообязанных встать на военный учет

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ведется разработка мер поощрения военнообязанных встать на военный учет, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости исполнения своих обязанностей в том плане, что сейчас нарабатывают разные министерства изменения в постановления кабмина, которые установят предусловием предоставление отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа", — сказал Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.
Комментируя возможность мобилизации осужденных, он отметил, что это принесет больше пользы, чем рисков. По его словам, если соответствующий законопроект примут, такая категория призывников не обязательно отправится воевать с оружием в руках.
"Современная армия — это не только стрельба из автомата... это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24/7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – прим. ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений", — добавил Малюська.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ
Вчера, 18:45
При этом ранее Малюська заявлял, что осужденные на Украине в случае их мобилизации не смогут служить в рядах ВСУ в тыловых регионах страны, они сразу же будут направлены на линию фронта во избежание бегства.
Ранее президент страны Владимир Зеленский подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизациямобилизация на Украине
 
 
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