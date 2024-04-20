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США произвели первые 90 килограмм обогащенного урана - 20.04.2024, ПРАЙМ
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США произвели первые 90 килограмм обогащенного урана
США произвели первые 90 килограмм обогащенного урана - 20.04.2024, ПРАЙМ
США произвели первые 90 килограмм обогащенного урана
Соединенные Штаты произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, а до конца текущего года в стране планируется довести этот объем до одной тонны, заявил... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T09:58+0300
2024-04-20T09:58+0300
энергетика
сша
уран
атомная энергетика
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ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, а до конца текущего года в стране планируется довести этот объем до одной тонны, заявил президент Джо Байден. "Сегодня я могу объявить, что завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (около 90 килограммов - ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну", - отметил глава Белого дома.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБайден уточил, что обогащенного урана в указанном объеме "достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в этой стране". По его словам, самостоятельное обогащение урана поможет Вашингтону "снизить зависимость от импорта нефти". В январе 2024 года руководитель управления США по ядерной энергетике при минэнерго Кэтрин Хафф заявила, что Вашингтон планирует вместе со своими союзниками обрести возможность вырабатывать низкообогащенный уран, применяемый в качестве топлива в атомных электростанциях, чтобы покончить с зависимостью от поставок из России. Чиновница уточнила, что для реализации этой цели в сотрудничестве с Японией, Британией, Францией и Канадой Вашингтон создаст международную сеть поставок.В настоящее время на внутриамериканском рынке доля атомной энергии составляет 20%. США могут самостоятельно обеспечить себя топливом на 30%, при этом на поставки российского топлива приходится около 20%. Палата представителей конгресса США одобрила в декабре прошлого года проект закона, предусматривающего запрет на ввоз в страну российского низкообогащенного урана. Предусматривается, что ограничительные меры будут действовать до 2040 года. Документ предусматривает ограничение импорта низкообогащенного урана, которое произведено в России либо одним из зарегистрированных в России предприятий. Инициатива уполномочивает главу американского минэнерго по согласованию с государственным секретарем и главой минторга отменить введенный запрет, если иные источники поставок топлива окажутся недоступны или если импорт топлива из России будет отвечать национальным интересам Вашингтона. По данным минэнерго США, РФ поставляет обогащенный уран, который используется в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в Соединенных Штатах, что делает ее первым по счету иностранным поставщиком для страны.
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сша, уран, атомная энергетика
Энергетика, США, уран, атомная энергетика
09:58 20.04.2024
 
США произвели первые 90 килограмм обогащенного урана

Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограмм обогащенного урана

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 20 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты произвели первые 90 килограммов обогащенного урана, а до конца текущего года в стране планируется довести этот объем до одной тонны, заявил президент Джо Байден.
"Сегодня я могу объявить, что завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (около 90 килограммов - ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну", - отметил глава Белого дома.
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Байден уточил, что обогащенного урана в указанном объеме "достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в этой стране". По его словам, самостоятельное обогащение урана поможет Вашингтону "снизить зависимость от импорта нефти".
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Мировой рынок урана проиграл из-за США, заявил Лихачев
26 марта, 14:19
В январе 2024 года руководитель управления США по ядерной энергетике при минэнерго Кэтрин Хафф заявила, что Вашингтон планирует вместе со своими союзниками обрести возможность вырабатывать низкообогащенный уран, применяемый в качестве топлива в атомных электростанциях, чтобы покончить с зависимостью от поставок из России. Чиновница уточнила, что для реализации этой цели в сотрудничестве с Японией, Британией, Францией и Канадой Вашингтон создаст международную сеть поставок.
В настоящее время на внутриамериканском рынке доля атомной энергии составляет 20%. США могут самостоятельно обеспечить себя топливом на 30%, при этом на поставки российского топлива приходится около 20%.
Палата представителей конгресса США одобрила в декабре прошлого года проект закона, предусматривающего запрет на ввоз в страну российского низкообогащенного урана. Предусматривается, что ограничительные меры будут действовать до 2040 года. Документ предусматривает ограничение импорта низкообогащенного урана, которое произведено в России либо одним из зарегистрированных в России предприятий. Инициатива уполномочивает главу американского минэнерго по согласованию с государственным секретарем и главой минторга отменить введенный запрет, если иные источники поставок топлива окажутся недоступны или если импорт топлива из России будет отвечать национальным интересам Вашингтона.
По данным минэнерго США, РФ поставляет обогащенный уран, который используется в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в Соединенных Штатах, что делает ее первым по счету иностранным поставщиком для страны.
 
ЭнергетикаСШАуранатомная энергетика
 
 
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