https://1prime.ru/20240420/vsu-847542319.html

Тяжелые бои. Украинские военные назвали два района, где их теснят русские

Тяжелые бои. Украинские военные назвали два района, где их теснят русские - 20.04.2024, ПРАЙМ

Тяжелые бои. Украинские военные назвали два района, где их теснят русские

ВСУ пытаются удержать под своим контролем село Очеретино под Авдеевкой — именно там сейчас разворачиваются ожесточенные бои, сообщает CNN со ссылкой на... | 20.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-20T08:03+0300

2024-04-20T08:03+0300

2024-04-20T08:29+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ВСУ пытаются удержать под своим контролем село Очеретино под Авдеевкой — именно там сейчас разворачиваются ожесточенные бои, сообщает CNN со ссылкой на украинских военных.Очеретино расположено на возвышенности к северо-западу от Авдеевки, промышленного города, взятого российскими войсками в феврале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что российские войска продвинулись по этому направлению примерно на четыре километра.Также российские подразделения ведут продвижение на соседнее Новокалиново, расположенное примерно в восьми километрах к востоку, что ставит под угрозу часть возведенных там оборонительных линий ВСУ.В конце марта, как сообщается, российские войска прорвали оборонительные линии Украины в южном направлении — в районе сел Тоненькое и Орловка.Офицер Восточного командования ВСУ сообщил, что российское наступление в этом районе явно нацелено на продвижение к городу Покровск, где находится ключевое пересечение дорог — примерно в 30 километрах к западу.Если российским войскам удастся взять и удержать Очеретино, это может открыть им доступ к жизненно важным украинским логистическим маршрутам, связывающим три ключевых военных узла – Константиновку, Покровск и Великая Новоселка.Также складывается сложная ситуация вокруг города Часов Яр, сообщил, представитель оперативно-стратегической группы Сухопутных войск Украины "Хортица" Назар Волошин. По его словам, российские силы используют превосходство в воздухе, активно применяют ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, "пытаясь достичь своей цели - выхода к границам Донецкой области".Он отметил, что если России удастся взять Часов Яр, то это приведет к тому, что такие города, как Константиновка и Краматорск, попадут под российский огневой контроль – и это станет серьезным сдвигом на донецком участке фронта

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