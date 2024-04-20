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Тяжелые бои. Украинские военные назвали два района, где их теснят русские
Тяжелые бои. Украинские военные назвали два района, где их теснят русские - 20.04.2024, ПРАЙМ
Тяжелые бои. Украинские военные назвали два района, где их теснят русские
ВСУ пытаются удержать под своим контролем село Очеретино под Авдеевкой — именно там сейчас разворачиваются ожесточенные бои, сообщает CNN со ссылкой на... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T08:03+0300
2024-04-20T08:03+0300
2024-04-20T08:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ВСУ пытаются удержать под своим контролем село Очеретино под Авдеевкой — именно там сейчас разворачиваются ожесточенные бои, сообщает CNN со ссылкой на украинских военных.Очеретино расположено на возвышенности к северо-западу от Авдеевки, промышленного города, взятого российскими войсками в феврале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что российские войска продвинулись по этому направлению примерно на четыре километра.Также российские подразделения ведут продвижение на соседнее Новокалиново, расположенное примерно в восьми километрах к востоку, что ставит под угрозу часть возведенных там оборонительных линий ВСУ.В конце марта, как сообщается, российские войска прорвали оборонительные линии Украины в южном направлении — в районе сел Тоненькое и Орловка.Офицер Восточного командования ВСУ сообщил, что российское наступление в этом районе явно нацелено на продвижение к городу Покровск, где находится ключевое пересечение дорог — примерно в 30 километрах к западу.Если российским войскам удастся взять и удержать Очеретино, это может открыть им доступ к жизненно важным украинским логистическим маршрутам, связывающим три ключевых военных узла – Константиновку, Покровск и Великая Новоселка.Также складывается сложная ситуация вокруг города Часов Яр, сообщил, представитель оперативно-стратегической группы Сухопутных войск Украины "Хортица" Назар Волошин. По его словам, российские силы используют превосходство в воздухе, активно применяют ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, "пытаясь достичь своей цели - выхода к границам Донецкой области".Он отметил, что если России удастся взять Часов Яр, то это приведет к тому, что такие города, как Константиновка и Краматорск, попадут под российский огневой контроль – и это станет серьезным сдвигом на донецком участке фронта
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Тяжелые бои. Украинские военные назвали два района, где их теснят русские
CNN: украинские войска пытаются удержать село Очеретино под Авдеевкой
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ.
ВСУ пытаются удержать под своим контролем село Очеретино под Авдеевкой — именно там сейчас разворачиваются ожесточенные бои, сообщает CNN
со ссылкой на украинских военных.
Очеретино расположено на возвышенности к северо-западу от Авдеевки, промышленного города, взятого российскими войсками в феврале.
Отмечается, что российские войска продвинулись по этому направлению примерно на четыре километра.
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Также российские подразделения ведут продвижение на соседнее Новокалиново, расположенное примерно в восьми километрах к востоку, что ставит под угрозу часть возведенных там оборонительных линий ВСУ.
В конце марта, как сообщается, российские войска прорвали оборонительные линии Украины в южном направлении — в районе сел Тоненькое и Орловка.
Офицер Восточного командования ВСУ сообщил, что российское наступление в этом районе явно нацелено на продвижение к городу Покровск, где находится ключевое пересечение дорог — примерно в 30 километрах к западу.
Если российским войскам удастся взять и удержать Очеретино, это может открыть им доступ к жизненно важным украинским логистическим маршрутам, связывающим три ключевых военных узла – Константиновку, Покровск и Великая Новоселка.
Также складывается сложная ситуация вокруг города Часов Яр, сообщил, представитель оперативно-стратегической группы Сухопутных войск Украины "Хортица" Назар Волошин. По его словам, российские силы используют превосходство в воздухе, активно применяют ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, "пытаясь достичь своей цели - выхода к границам Донецкой области".
Он отметил, что если России удастся взять Часов Яр, то это приведет к тому, что такие города, как Константиновка и Краматорск, попадут под российский огневой контроль – и это станет серьезным сдвигом на донецком участке фронта