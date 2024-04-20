https://1prime.ru/20240420/zelenskiy-847548001.html
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие - 20.04.2024, ПРАЙМ
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие
Владимир Зеленский для НАТО "прикрытие" для продолжения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T16:21+0300
2024-04-20T16:21+0300
2024-04-20T16:21+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский для НАТО "прикрытие" для продолжения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, признав их легитимность. Рогов отметил, что заявление генсека НАТО подтвердило участие НАТО в войне против России с применением оружия альянса."Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, страны НАТО будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают в отношении России.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киев скоро получит новые системы ПВО, заявив, что западное оружие, используемое Киевом, защищает альянс.
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нато, йенс столтенберг, владимир рогов, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие
Рогов: НАТО использует Владимира Зеленского как прикрытие для боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский для НАТО "прикрытие" для продолжения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, признав их легитимность.
Рогов отметил, что заявление генсека НАТО подтвердило участие НАТО в войне против России с применением оружия альянса.
"Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", — сказал Рогов РИА Новости.
Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
По его словам, страны НАТО будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают в отношении России.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киев скоро получит новые системы ПВО, заявив, что западное оружие, используемое Киевом, защищает альянс.