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Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240420/zelenskiy-847548001.html
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие - 20.04.2024, ПРАЙМ
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие
Владимир Зеленский для НАТО "прикрытие" для продолжения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T16:21+0300
2024-04-20T16:21+0300
спецоперация на украине
нато
йенс столтенберг
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский для НАТО "прикрытие" для продолжения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, признав их легитимность. Рогов отметил, что заявление генсека НАТО подтвердило участие НАТО в войне против России с применением оружия альянса."Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, страны НАТО будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают в отношении России.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киев скоро получит новые системы ПВО, заявив, что западное оружие, используемое Киевом, защищает альянс.
https://1prime.ru/20240420/nato-847545378.html
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нато, йенс столтенберг, владимир рогов, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
16:21 20.04.2024
 
Рогов заявил, что НАТО использует Зеленского как прикрытие

Рогов: НАТО использует Владимира Зеленского как прикрытие для боевых действий

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© Фото : NATO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский для НАТО "прикрытие" для продолжения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, признав их легитимность.
Рогов отметил, что заявление генсека НАТО подтвердило участие НАТО в войне против России с применением оружия альянса.
"Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", — сказал Рогов РИА Новости.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
Экс-советник НАТО рассказал о панике Запада из-за Украины
12:46
По его словам, страны НАТО будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают в отношении России.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Киев скоро получит новые системы ПВО, заявив, что западное оружие, используемое Киевом, защищает альянс.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОЙенс СтолтенбергВладимир РоговВладимир Зеленский
 
 
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