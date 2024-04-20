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Зеленский признал усталость Украины от конфликта - 20.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленский признал усталость Украины от конфликта
Зеленский признал усталость Украины от конфликта - 20.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский признал усталость Украины от конфликта
Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта. | 20.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-20T20:08+0300
2024-04-20T20:08+0300
спецоперация на украине
украина
сво
владимир зеленский
мобилизация
мобилизация на украине
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта. "Касаемо усталости, врать не буду, она есть", — сказал Зеленский в интервью бразильским журналистам, видео которого опубликовано на сайте его офиса. По словам Зеленского, продолжается работа над двусторонними договорами о гарантиях безопасности для Украины, Киев якобы приближается к соглашению с США. Ранее президент страны Владимир Зеленский подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
https://1prime.ru/20240420/ukraina-847549128.html
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украина, сво, владимир зеленский, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, Владимир Зеленский, мобилизация, мобилизация на Украине
20:08 20.04.2024
 
Зеленский признал усталость Украины от конфликта

Зеленский признал, что на Украине есть усталость от конфликта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта.
"Касаемо усталости, врать не буду, она есть", — сказал Зеленский в интервью бразильским журналистам, видео которого опубликовано на сайте его офиса.
По словам Зеленского, продолжается работа над двусторонними договорами о гарантиях безопасности для Украины, Киев якобы приближается к соглашению с США.
Ранее президент страны Владимир Зеленский подписал закон о призыве большего количества украинцев на службу. Закон вызвал спор в обществе, так как не предусматривает отсрочку от мобилизации для солдат, отслуживших 36 месяцев.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"
19:31
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВладимир Зеленскиймобилизациямобилизация на Украине
 
 
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