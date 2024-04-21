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Европа не поддается давлению США по вопросу российских активов, пишет СМИ

Европа не поддается давлению США по вопросу российских активов, пишет СМИ - 21.04.2024, ПРАЙМ

Европа не поддается давлению США по вопросу российских активов, пишет СМИ

В Европе сопротивляются давлению, которое оказывают США по вопросу конфискации российских активов — пока чиновники отказываются это делать из опасений, что это... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T07:07+0300

2024-04-21T07:07+0300

2024-04-21T07:07+0300

спецоперация на украине

сша

ес

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В Европе сопротивляются давлению, которое оказывают США по вопросу конфискации российских активов — пока чиновники отказываются это делать из опасений, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов доверие к евро и спровоцировать ответные меры со стороны России, пишет The Washington Post.На прошлой неделе в ходе заседаний МВФ и Всемирного банка официальные лица США призвали европейцев использовать часть из 280 миллиардов долларов резервов Банка России, которые союзники заморозили в первые часы спецоперации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗа последние несколько месяцев дипломаты рассматривали различные предложения, в том числе конфискацию активов и их перевод в Киев либо использование прибыли от российских инвестиций для обеспечения кредита или размещения облигаций. Окончательное решение по предложениям о перепрофилировании российских активов ожидается на июньской встрече на высшем уровне с участием президента США Джо Байдена и других лидеров "Большой семерки" в Италии.Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что предложения использовать замороженные российские активы в интересах Украины рискуют "нарушить международный правовой порядок, который вы хотите защитить".Европейские чиновники также недовольны тем, что Америка настаивает на рискованных действиях, притом, что подавляющее большинство активов принадлежит им, и любые ответные меры России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на США.По состоянию на сентябрь замороженные российские активы составляли 280 миллиардов долларов, большая часть которых находится в Евросоюзе. Около 210 миллиардов долларов из этой суммы принадлежит Euroclear, бельгийской компании, предоставляющей финансовые услуги. Считается, что в США находится лишь около 5 миллиардов долларов.На встречах МВФ и Всемирного банка министр финансов США Джанет Йеллен встречалась со своими европейскими коллегами в надежде найти компромисс. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил 17 апреля, что чиновники обсуждают мартовское предложение Еврокомиссии о переводе Украине от 3 до 5 миллиардов евро ежегодно. Эта сумма, представляющая собой проценты, полученные от замороженных активов, могла бы сократить бюджетный дефицит Киева или помочь ему купить дополнительную военную технику.Как отметил профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад, который занимал должность руководителя отдела финансовых исследований в МВФ, европейские министры финансов также опасаются, что конфискация активов Банка России может спровоцировать отток мирового капитала с континента.Все участники согласны с тем, что для Украины необходимо сделать больше, но консенсуса по конкретным вопросам нет, сказал один из высокопоставленных чиновников казначейства."Мы думаем о российских суверенных активах как о устойчивом среднесрочном и долгосрочном решении этой проблемы финансирования", - сказал собеседник.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.

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сша, ес, россия, замороженные российские активы