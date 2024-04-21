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В Китае указали на ошибку Германии в украинском конфликте

В Китае указали на ошибку Германии в украинском конфликте - 21.04.2024, ПРАЙМ

В Китае указали на ошибку Германии в украинском конфликте

Германия понесла потери, избрав нынешнюю стратегию в отношении украинского конфликта, заявил в интервью Berliner Zeitung профессор Гао Цзянь из Шанхайского... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T10:08+0300

2024-04-21T10:08+0300

2024-04-21T10:08+0300

спецоперация на украине

германия

украина

россия

китай

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Германия понесла потери, избрав нынешнюю стратегию в отношении украинского конфликта, заявил в интервью Berliner Zeitung профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований.По его словам, немецкое общество "многим пожертвовало" ради противостония. " В Китае Германию считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители. Условия производства ухудшились, капитал утекает в другие страны. В целом ситуация в немецкой экономике в настоящее время очень плохая", — подчеркнул он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрофессор подчеркнул, что все, кто вовлечен в украинский кризис, должны быть вовлечены в поиск мирного решения. "Германия должна что-то сделать вместо того, чтобы позволять собой манипулировать. Правительство должно предложить что-то осязаемое, что принесет пользу населению", — отметил Гао.По словам профессора, многие в Китае считают, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы Запад два года назад гарантировал России, что Украина не будет принята в НАТО.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и Соединенным Штатам — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847542936.html

германия

украина

китай

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германия, украина, россия, китай