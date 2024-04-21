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В Германии потребовали остановить приток украинских беженцев - 21.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240421/germaniya-847560043.html
В Германии потребовали остановить приток украинских беженцев
В Германии потребовали остановить приток украинских беженцев - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Германии потребовали остановить приток украинских беженцев
В Германии потребовали остановить рост числа беженцев с Украины из-за отсутствия мест размещения, пишет издание Die Welt. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T23:32+0300
2024-04-21T23:32+0300
экономика
германия
беженцы
украинские беженцы
украина
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В Германии потребовали остановить рост числа беженцев с Украины из-за отсутствия мест размещения, пишет издание Die Welt."Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех этих людей больше невозможна. Проблем становится все больше и больше", – сказал президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер.По его словам, несмотря на оказываемую поддержку Киеву, возникает вопрос о необходимости прибытия такого количества беженцев из охваченной конфликтом страны. Он отметил, что только в Баден-Вюртемберге размещено в два раза больше беженцев с Украины, чем во всей Франции.В качестве альтернативного варианта, политик предложил строить жилье для украинских беженцев на безопасном западе Украины.В Германии пожаловались, что приезжающие украинцы не хотят или не могут устроиться на работу, однако пособие в размере 500 евро ежемесячно получают даже самые обеспеченные беженцы.По данным ООН, за последние два года Украину покинуло 6,3 миллиона украинцев, что является шестой частью всего населения страны.
https://1prime.ru/20240421/ukraina-847559324.html
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германия, беженцы, украинские беженцы, украина
Экономика, ГЕРМАНИЯ, беженцы, украинские беженцы, УКРАИНА
23:32 21.04.2024
 
В Германии потребовали остановить приток украинских беженцев

Die Welt: округа Германии больше не хотят принимать украинских беженцев

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкГермания ослабляет карантинные меры
Германия ослабляет карантинные меры - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В Германии потребовали остановить рост числа беженцев с Украины из-за отсутствия мест размещения, пишет издание Die Welt.
"Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех этих людей больше невозможна. Проблем становится все больше и больше", – сказал президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер.
По его словам, несмотря на оказываемую поддержку Киеву, возникает вопрос о необходимости прибытия такого количества беженцев из охваченной конфликтом страны. Он отметил, что только в Баден-Вюртемберге размещено в два раза больше беженцев с Украины, чем во всей Франции.
В качестве альтернативного варианта, политик предложил строить жилье для украинских беженцев на безопасном западе Украины.
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В Германии пожаловались, что приезжающие украинцы не хотят или не могут устроиться на работу, однако пособие в размере 500 евро ежемесячно получают даже самые обеспеченные беженцы.
По данным ООН, за последние два года Украину покинуло 6,3 миллиона украинцев, что является шестой частью всего населения страны.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯбеженцыукраинские беженцыУКРАИНА
 
 
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