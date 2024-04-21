Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск - 21.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240421/mask-847551801.html
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск - 21.04.2024, ПРАЙМ
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя принятия палатой представителей Соединенных Штатов проекта... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T05:53+0300
2024-04-21T05:53+0300
спецоперация на украине
илон маск
сша
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя принятия палатой представителей Соединенных Штатов проекта закона о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов."Мое наибольшее беспокойство вызывает то, что стратегии выхода нет, просто бесконечная война, на которой дети умирают в траншеях от артиллерии или заряженных пулеметов и снайперов на минных полях", - написал он в социальной сети X. Маск оставил комментарий под постом миллиардера Дэвида Сакса, отметившего, что направляемых Украине средств достаточно только, чтобы наполовину профинансировать новое летнее контрнаступление, о подготовке которого до этого сообщал Владимир Зеленский. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского президента, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей СВО, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240420/ukraina-847549128.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
илон маск, сша, украина, россия
Спецоперация на Украине, Илон Маск, США, УКРАИНА, РОССИЯ
05:53 21.04.2024
 
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск

Маск на фоне законопроекта о помощи Киеву: стратегий выхода из конфликта нет

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя принятия палатой представителей Соединенных Штатов проекта закона о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов.
"Мое наибольшее беспокойство вызывает то, что стратегии выхода нет, просто бесконечная война, на которой дети умирают в траншеях от артиллерии или заряженных пулеметов и снайперов на минных полях", - написал он в социальной сети X.
Маск оставил комментарий под постом миллиардера Дэвида Сакса, отметившего, что направляемых Украине средств достаточно только, чтобы наполовину профинансировать новое летнее контрнаступление, о подготовке которого до этого сообщал Владимир Зеленский.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"
Вчера, 19:31
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского президента, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей СВО, которое пока возможно только военным путем.
 
Спецоперация на УкраинеИлон МаскСШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала