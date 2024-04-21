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Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск - 21.04.2024, ПРАЙМ
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя принятия палатой представителей Соединенных Штатов проекта... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T05:53+0300
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя принятия палатой представителей Соединенных Штатов проекта закона о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов."Мое наибольшее беспокойство вызывает то, что стратегии выхода нет, просто бесконечная война, на которой дети умирают в траншеях от артиллерии или заряженных пулеметов и снайперов на минных полях", - написал он в социальной сети X. Маск оставил комментарий под постом миллиардера Дэвида Сакса, отметившего, что направляемых Украине средств достаточно только, чтобы наполовину профинансировать новое летнее контрнаступление, о подготовке которого до этого сообщал Владимир Зеленский. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского президента, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей СВО, которое пока возможно только военным путем.
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илон маск, сша, украина, россия
Спецоперация на Украине, Илон Маск, США, УКРАИНА, РОССИЯ
Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил Маск
Маск на фоне законопроекта о помощи Киеву: стратегий выхода из конфликта нет
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Стратегий выхода из украинского конфликта нет, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя принятия палатой представителей Соединенных Штатов проекта закона о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов.
"Мое наибольшее беспокойство вызывает то, что стратегии выхода нет, просто бесконечная война, на которой дети умирают в траншеях от артиллерии или заряженных пулеметов и снайперов на минных полях", - написал он в социальной сети X.
Маск оставил комментарий под постом миллиардера Дэвида Сакса, отметившего, что направляемых Украине средств достаточно только, чтобы наполовину профинансировать новое летнее контрнаступление, о подготовке которого до этого сообщал Владимир Зеленский.
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского президента, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле подчеркивали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей СВО, которое пока возможно только военным путем.