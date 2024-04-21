https://1prime.ru/20240421/oon-847551669.html

Миссия России в ООН прокомментировала новый пакет помощи Киеву

Миссия России в ООН прокомментировала новый пакет помощи Киеву - 21.04.2024, ПРАЙМ

Миссия России в ООН прокомментировала новый пакет помощи Киеву

Новый американский транш на военную помощь Киеву не спасет режим - будет прикарманено еще больше денег, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку,... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T05:44+0300

2024-04-21T05:44+0300

2024-04-21T05:44+0300

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ООН, 21 апр - ПРАЙМ. Новый американский транш на военную помощь Киеву не спасет режим - будет прикарманено еще больше денег, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку, написал в социальной сети X первый заместитель постоянного преда России при ООН Дмитрий Полянский. Таким образом он отреагировал на пост Владимира Зеленского, который порадовался решению палаты представителей США, на внеплановой субботней сессии принявшей проект закона о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что 50 миллиардов долларов из этих средств будут направлены на контракты военно-промышленным компаниям США. Далее документ будет направлен в сенат. "Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать. Частная военная компания "Украина", она же "Антироссия", проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку", - написал Полянский. По словам дипломата, все равно, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из Соединенных Штатов А и НАТО сохранить его, бесславный конец киевского режима неизбежен.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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