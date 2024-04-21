https://1prime.ru/20240421/saks-847551526.html

Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву

Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву - 21.04.2024, ПРАЙМ

Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву

Украина в любом случае потерпит крах, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T05:35+0300

2024-04-21T05:35+0300

2024-04-21T05:35+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина в любом случае потерпит крах, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине."Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал Сакс в социальной сети X. По словам Сакса, Украине понадобятся "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов являются точкой отсчета для ежегодного выделения денег "в новой вечной войне". "Обратите внимание, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств в размере 60 миллиардов долларов. В итоге эти войны обошлись в триллионы", - написал Сакс. Власти США утверждают, что еще в декабре 2023 года исчерпали средства на поддержку Украины и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не выделит новое финансирование. С февраля 2022 года в странах Запада было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".

https://1prime.ru/20240420/ukraina-847549128.html

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