Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву - 21.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240421/saks-847551526.html
Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву
Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву - 21.04.2024, ПРАЙМ
Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву
Украина в любом случае потерпит крах, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T05:35+0300
2024-04-21T05:35+0300
спецоперация на украине
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_0:245:5500:3339_1920x0_80_0_0_2f84673538a03ea9028a17889b5c156c.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина в любом случае потерпит крах, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине."Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал Сакс в социальной сети X. По словам Сакса, Украине понадобятся "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов являются точкой отсчета для ежегодного выделения денег "в новой вечной войне". "Обратите внимание, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств в размере 60 миллиардов долларов. В итоге эти войны обошлись в триллионы", - написал Сакс. Власти США утверждают, что еще в декабре 2023 года исчерпали средства на поддержку Украины и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не выделит новое финансирование. С февраля 2022 года в странах Запада было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".
https://1prime.ru/20240420/ukraina-847549128.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_362:0:5139:3583_1920x0_80_0_0_9c31e991dfed0edbcc76e4cb4a7669a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
05:35 21.04.2024
 
Миллиардер Сакс прокомментировал выделении почти $61 млрд Киеву

Миллиардер Сакс о выделении денег Киеву: "Украина в любом случае потерпит крах"

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© AFP / Zach Gibson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина в любом случае потерпит крах, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс на фоне принятия палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
"Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал Сакс в социальной сети X.
По словам Сакса, Украине понадобятся "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов являются точкой отсчета для ежегодного выделения денег "в новой вечной войне".
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В конгрессе США назвали помощь Украине "позорной"
Вчера, 19:31
"Обратите внимание, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств в размере 60 миллиардов долларов. В итоге эти войны обошлись в триллионы", - написал Сакс.
Власти США утверждают, что еще в декабре 2023 года исчерпали средства на поддержку Украины и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не выделит новое финансирование.
С февраля 2022 года в странах Запада было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала