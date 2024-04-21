https://1prime.ru/20240421/sovetniki-847551390.html

США могут отправить еще военных советников в свое посольство в Киеве

США могут отправить еще военных советников в свое посольство в Киеве - 21.04.2024, ПРАЙМ

США могут отправить еще военных советников в свое посольство в Киеве

Соединенные Штаты рассматривают возможность командировать дополнительных военных советников в свое посольство на Украине, заявил представитель минобороны Патрик | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T05:25+0300

2024-04-21T05:25+0300

2024-04-21T05:26+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность командировать дополнительных военных советников в свое посольство на Украине, заявил представитель минобороны Патрик Райдер в интервью газете Politico. По его словам, на протяжении конфликта Пентагон пересматривал и корректировал американское присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. "В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве", - отметил Райдер. Он добавил, что на направляемых советников не возложат выполнение военных обязанностей, им будет поставлена задача консультировать и поддерживать правительство Украины и ВСУ. Райдер не указал количество советников, которых планируется направить в посольство. По информации источников издания, может быть до 60 человек. Со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, газета отмечает, что советники будут оказывать поддержку в логистике, а также и осуществлять контроль за вооружениями, которые Вашингтон направляет Киеву. Как уточнили некоторые собеседники, также они будут помогать украинским военным в обслуживании оружия. Дополнительный персонал США, хотя и не будет участвовать в боевых действиях, расширит американское присутствие на Украине, отмечает издание. Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, ФРГ, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240420/ukraina-847551190.html

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