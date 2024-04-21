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СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847552780.html
СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины
СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины - 21.04.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины
Новый пакет американской помощи вряд ли кардинально поменяет положение Украины в конфликте, сообщает издание Wall Street Journal. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T08:32+0300
2024-04-21T08:55+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
военная помощь украине
европа
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи вряд ли кардинально поменяет положение Украины в конфликте, сообщает издание Wall Street Journal."Учитывая тяжелое положение Киева на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит его судьбу", - пишет автор статьи.Он также напомнил, что Киев испытывает острый кадровый и снарядный дефицит. По его словам, в лучшем случае новый транш поможет Украине сдерживать атаки российских ВС и "удерживать контроль над территорией", пока страны Европы не смогут направить дополнительную помощь в следующем году. Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
https://1prime.ru/20240420/ukraina-847551190.html
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россия, украина, сша, военная помощь украине, европа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине, ЕВРОПА
08:32 21.04.2024 (обновлено: 08:55 21.04.2024)
 
СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины

WSJ: новый пакет американской помощи вряд ли радикально изменит положение Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи вряд ли кардинально поменяет положение Украины в конфликте, сообщает издание Wall Street Journal.
"Учитывая тяжелое положение Киева на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит его судьбу", - пишет автор статьи.
Он также напомнил, что Киев испытывает острый кадровый и снарядный дефицит. По его словам, в лучшем случае новый транш поможет Украине сдерживать атаки российских ВС и "удерживать контроль над территорией", пока страны Европы не смогут направить дополнительную помощь в следующем году.
Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
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