https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847552780.html

СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины

СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины - 21.04.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины

Новый пакет американской помощи вряд ли кардинально поменяет положение Украины в конфликте, сообщает издание Wall Street Journal. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T08:32+0300

2024-04-21T08:32+0300

2024-04-21T08:55+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

военная помощь украине

европа

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи вряд ли кардинально поменяет положение Украины в конфликте, сообщает издание Wall Street Journal."Учитывая тяжелое положение Киева на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы ... новая помощь вряд ли кардинально изменит его судьбу", - пишет автор статьи.Он также напомнил, что Киев испытывает острый кадровый и снарядный дефицит. По его словам, в лучшем случае новый транш поможет Украине сдерживать атаки российских ВС и "удерживать контроль над территорией", пока страны Европы не смогут направить дополнительную помощь в следующем году. Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.

https://1prime.ru/20240420/ukraina-847551190.html

украина

сша

европа

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россия, украина, сша, военная помощь украине, европа