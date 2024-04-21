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"Огромный ущерб". В США рассказали о потерях НАТО на Украине
"Огромный ущерб". В США рассказали о потерях НАТО на Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ
"Огромный ущерб". В США рассказали о потерях НАТО на Украине
Из-за российских ударов по объектам ВСУ НАТО несет значительные потери на Украине, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T17:24+0300
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Из-за российских ударов по объектам ВСУ НАТО несет значительные потери на Украине, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор Джон Миршаймер."Я имел в виду, что если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя и в небе, <…>, то русские выигрывают. Они, безусловно, разбивают всевозможные украинские объекты с воздуха и наносят огромный ущерб украинским войскам, а поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники фактически участвуют в боевых действиях, мы проигрываем так же, как и украинцы", — пояснил профессор.Он также отметил, что то, что практически каждая входящая в Североатлантический альянс страна в той или иной степени помогала Киеву, является очевидным фактом. По мнению Миршаймера, крупные державы отправили своих военных для разведки, а также обучения украинцев. При этом профессор подчеркнул, что речь о крупных боевых подразделениях пока не идет.Ранее в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ
"Огромный ущерб". В США рассказали о потерях НАТО на Украине
Профессор Миршаймер: НАТО понесла огромный ущерб на Украине
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ.
Из-за российских ударов по объектам ВСУ НАТО несет значительные потери на Украине, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
американский профессор Джон Миршаймер.
"Я имел в виду, что если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя и в небе, <…>, то русские выигрывают. Они, безусловно, разбивают всевозможные украинские объекты с воздуха и наносят огромный ущерб украинским войскам, а поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники фактически участвуют в боевых действиях, мы проигрываем так же, как и украинцы", — пояснил профессор.
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Он также отметил, что то, что практически каждая входящая в Североатлантический альянс страна в той или иной степени помогала Киеву, является очевидным фактом. По мнению Миршаймера, крупные державы отправили своих военных для разведки, а также обучения украинцев.
При этом профессор подчеркнул, что речь о крупных боевых подразделениях пока не идет.
Ранее в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.