https://1prime.ru/20240421/stroitelstvo-847497500.html

Вместо городской квартиры: где взять денег на частный дом

Вместо городской квартиры: где взять денег на частный дом - 21.04.2024, ПРАЙМ

Вместо городской квартиры: где взять денег на частный дом

В декабре 2020 года была запущена льготная ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А с 1 июня нынешнего года была запущена... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T08:00+0300

2024-04-21T08:00+0300

2024-04-21T08:00+0300

мнения аналитиков

жилищное строительство

?1713675601

В декабре 2020 года была запущена льготная ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А с 1 июня нынешнего года была запущена пилотная льготная ипотечная госпрограмма (по субсидируемой ставке до 9%) на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками под обеспечение по кредиту на период строительства в виде земельного участка и поручительства физического лица.Интерес к частному домостроению в России растет ускоренными темпами, отражаясь на росте количества оформленных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). За 2023 год, по данным Росстата, население построило за счёт собственных и привлечённых средств 53% от общего объёма площади жилых домов, введённых в действие. В этот же период, по различным экспертным оценкам, в зависимости от технологий строительства удорожание себестоимости частных домов составило от 10% до 60%. Предполагается, что в текущем году тенденция роста цен может сохраниться, в основном из-за удорожания импортных компонентов, подорожавших на 20-60% за первое полугодие прошедшего года, в то время как отечественные выросли всего на 3% (Росстат).По данным Ассоциации деревянного домостроения, летом 2023 года средняя стоимость строительства домов из клеёного бруса достигла 60-65 тысяч рублей за м2, дома из газобетона стоили 70 тысяч за м2, а каркасные дома – 45. Согласно расчетам "Технониколь", повышение цен в среднем в каждом из этих сегментов составило 60% за м2 за период с января 2023 года по июнь по сравнению с таким же периодом за 2022 год. Сейчас, в зависимости от региона, кубометр древесины стоит от 19 до 25 тысяч рублей, когда год назад цены варьировались от 13,5 до 16 тысяч. Удорожание бетона было обусловлено и его первичной необходимостью на строительстве критических объектов инфраструктуры, но его дефицит в прошлом году не оформился в тенденцию сегодня. Хотя дорожали и изделия из стали, их удельный вес в себестоимости домостроений не превышает 6% ("Северсталь", "Единый ресурс застройщиков"). Дефицита строительных материалов не предусматривается, дорожать будут скорее импортные материалы. Рост цен на дома также связан с удорожанием инженерии. Предприятия все еще пытаются адаптироваться и ищут альтернативные пути решения вопросов с комплектующими для оборудования, которое иногда привозят из других стран.Несмотря на рост цен, частное домостроение только продолжает набирать обороты. Возможность получить большее количество метров, нежели в новостройке вместе с развитием льготных ипотечных программ максимально привлекательна для населения, в то время как локальный бизнес, в отличие от больших девелоперов, готов искать нестандартные решения и поступаться маржинальностью.В середине 2024 года планируется запуск новой льготной ипотеки на ИЖС. Ожидается, что ее основные параметры будут сходны с программой семейной ипотеки, о чём на публичной дискуссии "Свой дом: от мечты к реализации" в рамках международной выставки-форума "Россия" сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Упрощение регистрации домов на несколько семей в рамках дачной амнистии в дальнейшем может привести к распространению программ ипотеки на таунхаусы, что определённо даст очередной стимул развития рынку частного домостроения. С конца марта Сбербанк ввёл практику выдачи денежных средств в рамках льготной ипотеки траншами с постоплатой в 10% после сдачи дома. Как регуляторы и финансовые организации, так и подрядчики с производителями строительных и отделочных материалов реагируют на изменения рынка и экономики взвешенно и грамотно, что позволяет регулировать цены и уберечь рынок недвижимости от скачков цен.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Назиря Ибрагимова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847462850_0:175:861:1036_100x100_80_0_0_56dc692496c20899e7df83df3a2ec39a.jpg

Назиря Ибрагимова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847462850_0:175:861:1036_100x100_80_0_0_56dc692496c20899e7df83df3a2ec39a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Назиря Ибрагимова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847462850_0:175:861:1036_100x100_80_0_0_56dc692496c20899e7df83df3a2ec39a.jpg

мнения аналитиков, жилищное строительство