Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240421/ukraina-847554031.html
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине
После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T10:23+0300
2024-04-21T10:23+0300
спецоперация на украине
украина
сша
военная помощь украине
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп, возмутился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия", — утверждает парламентарий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак добавил Дубинский, офис президента Украины Владимира Зеленского сразу "побежал" рассказывать всем о своем спасении, но, по словам депутата, "все это, как обычно, вранье".Что же касается западного оружия, то, как омтетил Дубинский, сущность одобренного в США законопроекта заключается в том, что большую часть этих денег получит американский ВПК. "Это лоббистский закон, спонсирующий ВПК США, который может поставлять через Минобороны США оружие на Украину в кредит. То есть, финансовые стимулы под гарантированный рынок сбыта", — написал он.При этом парламентарий добавил, что в проекте якобы исполнено главное условие экс-президента Дональда Трампа, а именно передача средств в кредит, что позволит США стать главным кредитором Украины и контролировать местную власть.Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847552780.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, военная помощь украине, конгресс сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, военная помощь Украине, Конгресс США
10:23 21.04.2024
 
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп, возмутился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия", — утверждает парламентарий.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как добавил Дубинский, офис президента Украины Владимира Зеленского сразу "побежал" рассказывать всем о своем спасении, но, по словам депутата, "все это, как обычно, вранье".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины
08:32
Что же касается западного оружия, то, как омтетил Дубинский, сущность одобренного в США законопроекта заключается в том, что большую часть этих денег получит американский ВПК.
"Это лоббистский закон, спонсирующий ВПК США, который может поставлять через Минобороны США оружие на Украину в кредит. То есть, финансовые стимулы под гарантированный рынок сбыта", — написал он.
При этом парламентарий добавил, что в проекте якобы исполнено главное условие экс-президента Дональда Трампа, а именно передача средств в кредит, что позволит США стать главным кредитором Украины и контролировать местную власть.
Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАвоенная помощь УкраинеКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала