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В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ

В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T10:23+0300

2024-04-21T10:23+0300

2024-04-21T10:23+0300

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп, возмутился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия", — утверждает парламентарий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак добавил Дубинский, офис президента Украины Владимира Зеленского сразу "побежал" рассказывать всем о своем спасении, но, по словам депутата, "все это, как обычно, вранье".Что же касается западного оружия, то, как омтетил Дубинский, сущность одобренного в США законопроекта заключается в том, что большую часть этих денег получит американский ВПК. "Это лоббистский закон, спонсирующий ВПК США, который может поставлять через Минобороны США оружие на Украину в кредит. То есть, финансовые стимулы под гарантированный рынок сбыта", — написал он.При этом парламентарий добавил, что в проекте якобы исполнено главное условие экс-президента Дональда Трампа, а именно передача средств в кредит, что позволит США стать главным кредитором Украины и контролировать местную власть.Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.

https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847552780.html

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