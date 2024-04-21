https://1prime.ru/20240421/ukraina-847554031.html
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине
После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T10:23+0300
2024-04-21T10:23+0300
2024-04-21T10:23+0300
спецоперация на украине
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военная помощь украине
конгресс сша
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп, возмутился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия", — утверждает парламентарий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак добавил Дубинский, офис президента Украины Владимира Зеленского сразу "побежал" рассказывать всем о своем спасении, но, по словам депутата, "все это, как обычно, вранье".Что же касается западного оружия, то, как омтетил Дубинский, сущность одобренного в США законопроекта заключается в том, что большую часть этих денег получит американский ВПК. "Это лоббистский закон, спонсирующий ВПК США, который может поставлять через Минобороны США оружие на Украину в кредит. То есть, финансовые стимулы под гарантированный рынок сбыта", — написал он.При этом парламентарий добавил, что в проекте якобы исполнено главное условие экс-президента Дональда Трампа, а именно передача средств в кредит, что позволит США стать главным кредитором Украины и контролировать местную власть.Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
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украина, сша, военная помощь украине, конгресс сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, военная помощь Украине, Конгресс США
В Раде раскритиковали решение конгресса о помощи Украине
Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ.
После одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп, возмутился в своем Telegram-канале
депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия", — утверждает парламентарий.
Как добавил Дубинский, офис президента Украины Владимира Зеленского сразу "побежал" рассказывать всем о своем спасении, но, по словам депутата, "все это, как обычно, вранье".
СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины
Что же касается западного оружия, то, как омтетил Дубинский, сущность одобренного в США законопроекта заключается в том, что большую часть этих денег получит американский ВПК.
"Это лоббистский закон, спонсирующий ВПК США, который может поставлять через Минобороны США оружие на Украину в кредит. То есть, финансовые стимулы под гарантированный рынок сбыта", — написал он.
При этом парламентарий добавил, что в проекте якобы исполнено главное условие экс-президента Дональда Трампа, а именно передача средств в кредит, что позволит США стать главным кредитором Украины и контролировать местную власть.
Ранее сообщалось, что Пентагон заготовил "масштабную военную помощь" для Киева и готов направить ее в ближайшее время, но только после того, как она пройдет одобрение в палате представителей.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.