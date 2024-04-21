Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью" - 21.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240421/ukraina-847557503.html
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью" - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"
Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T16:36+0300
2024-04-21T17:27+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нидерланды
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/24/842352452_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_b9c59a0b2ffeb79069678d87838e5169.jpg
ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте."Очень хорошая новость о том, что Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине", - написал Рютте в соцсети Х. Как добавил Рютте, этот пакет станет важным шаг в обеспечении постоянной поддержки Украины и в ее "защите от России".Ранее 19 апреля поступила инфомрация, что Нидерланды намерены дополнительно предоставить Украине более 200 миллионов евро на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы при том, что несколькими днями ранее правительство страны уже утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Киеву на 2024-2026 годы.Кроме того, согласно данным, в бюджете Нидерландов на помощь Украине на текущий год зарезервировали два миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
https://1prime.ru/20240421/voennaya-pomosch-ukraine-847555412.html
украина
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/24/842352452_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_6ff46a4487ef21ec162213b84882e0ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нидерланды, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, военная помощь Украине
16:36 21.04.2024 (обновлено: 17:27 21.04.2024)
 
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"

Премьер Нидерландов Рютте назвал "очень хорошей новостью" решение США по Украин

© Фото : Public domain/DennisM2Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© Фото : Public domain/DennisM2
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Очень хорошая новость о том, что Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине", - написал Рютте в соцсети Х.
Как добавил Рютте, этот пакет станет важным шаг в обеспечении постоянной поддержки Украины и в ее "защите от России".
Ранее 19 апреля поступила инфомрация, что Нидерланды намерены дополнительно предоставить Украине более 200 миллионов евро на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы при том, что несколькими днями ранее правительство страны уже утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Киеву на 2024-2026 годы.
Кроме того, согласно данным, в бюджете Нидерландов на помощь Украине на текущий год зарезервировали два миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине
12:24
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала