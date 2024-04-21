https://1prime.ru/20240421/ukraina-847557503.html
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью" - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"
Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T16:36+0300
2024-04-21T16:36+0300
2024-04-21T17:27+0300
спецоперация на украине
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нидерланды
военная помощь украине
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ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте."Очень хорошая новость о том, что Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине", - написал Рютте в соцсети Х. Как добавил Рютте, этот пакет станет важным шаг в обеспечении постоянной поддержки Украины и в ее "защите от России".Ранее 19 апреля поступила инфомрация, что Нидерланды намерены дополнительно предоставить Украине более 200 миллионов евро на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы при том, что несколькими днями ранее правительство страны уже утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Киеву на 2024-2026 годы.Кроме того, согласно данным, в бюджете Нидерландов на помощь Украине на текущий год зарезервировали два миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
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россия, украина, нидерланды, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, военная помощь Украине
В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"
Премьер Нидерландов Рютте назвал "очень хорошей новостью" решение США по Украин
ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Очень хорошая новость о том, что Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине", - написал Рютте в соцсети Х.
Как добавил Рютте, этот пакет станет важным шаг в обеспечении постоянной поддержки Украины и в ее "защите от России".
Ранее 19 апреля поступила инфомрация, что Нидерланды намерены дополнительно предоставить Украине более 200 миллионов евро на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы при том, что несколькими днями ранее правительство страны уже утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Киеву на 2024-2026 годы.
Кроме того, согласно данным, в бюджете Нидерландов на помощь Украине на текущий год зарезервировали два миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине