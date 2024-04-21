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В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"

В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью" - 21.04.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах назвали решение США по Украине "очень хорошей новостью"

Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T16:36+0300

2024-04-21T16:36+0300

2024-04-21T17:27+0300

спецоперация на украине

россия

украина

нидерланды

военная помощь украине

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ГААГА, 21 апр - ПРАЙМ. Выделение Штатами Украины нового транша военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов является "очень хорошей новостью", считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте."Очень хорошая новость о том, что Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине", - написал Рютте в соцсети Х. Как добавил Рютте, этот пакет станет важным шаг в обеспечении постоянной поддержки Украины и в ее "защите от России".Ранее 19 апреля поступила инфомрация, что Нидерланды намерены дополнительно предоставить Украине более 200 миллионов евро на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы при том, что несколькими днями ранее правительство страны уже утвердило выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Киеву на 2024-2026 годы.Кроме того, согласно данным, в бюджете Нидерландов на помощь Украине на текущий год зарезервировали два миллиарда евро. В конце января власти страны сообщили, что выделят Киеву 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности. В начале марта министр обороны королевства Кайса Оллонгрен объявила, что Гаага направит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

https://1prime.ru/20240421/voennaya-pomosch-ukraine-847555412.html

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