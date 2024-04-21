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Еврокомиссар не смог назвать даты поставок вооружения ВСУ

Еврокомиссар не смог назвать даты поставок вооружения ВСУ - 21.04.2024, ПРАЙМ

Еврокомиссар не смог назвать даты поставок вооружения ВСУ

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не смог сказать, когда ВСУ получит новое вооружение. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T17:15+0300

2024-04-21T17:15+0300

2024-04-21T17:15+0300

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ПАРИЖ, 21 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не смог сказать, когда ВСУ получит новое вооружение. "Нет, назвать дату очень трудно... Я не смогу ответить на ваши вопросы, хоть я и комиссар, ответственный за оборонную промышленность. Мы постоянно контактируем со странами-членами, украинскими властями", — заявил комиссар в эфире французского телеканала LCI, отвечая на соответствующий вопрос. 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Однако в Верховной раде заявили, что после одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп. По его словам, половина этого 61 миллиарда долларов пойдет на финансирование американского ВПК.

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украина, европа, еврокомиссия, всу