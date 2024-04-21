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Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ

Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ - 21.04.2024, ПРАЙМ

Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ

Рост экономики, прогнозируемый МФВ, и другие факторы говорят о том, что у России есть все шансы нанести завершающий удар, пишет Global Times. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T19:55+0300

2024-04-21T19:55+0300

2024-04-21T19:55+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рост экономики, прогнозируемый МФВ, и другие факторы говорят о том, что у России есть все шансы нанести завершающий удар, пишет Global Times."Politico недавно сообщил об обеспокоенности украинских чиновников по поводу коллапса линии фронта. CNN объясняют, как российские авиабомбы бьют по обороноспособности Украины. Тем временем МВФ повысил прогноз роста экономики России. Короче говоря, независимо от того, потребуется на это недели, месяцы или годы, у России есть все шансы в политическом, экономическом и военном отношении нанести последний удар", – прогнозирует автор материала.Условия партнеров Украины куда хуже, чем "мелкая рецессия". ЕС стоит перед выбором: ограничить ввоз украинской сельхозпродукции или поставить под удар собственных аграриев. Мнения по поводу финансирования Украины также разделились. НЕсмотря на то, что 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине, выборы президента США, намеченные на ноябрь, все еще "бросают тень" на возможность реального выделения средств.Общественное мнение также не придерживается единой позиции. Только каждый третий европеец верит, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией. Есть и разногласия по поводу использования замороженных российских активов для финансирования боевых действий.Автор статьи отмечает, что самым рациональным вариантом для Запада было бы обратиться к дипломатии. Мирная конференция при участии стран Глобального юга могла бы стать "спасательным кругом" для Украины и моделью сглаживания геополитической напряженности.США и ЕС настаивают на продолжении военной поддержки Украины. Вероятно, они примут рискованные решения. Автор предполагает, что инициативу об использовании российских конфискованных активов одобрят в июне на саммите G7."Если неудачная мирная конференция повлечет за собой репутационные издержки для дипломатии Запада, то конфискация активов РФ может превратиться в "атаку камикадзе", которая выбьет Запад из сферы, где он еще сохраняет относительное господство, — международной финансовой системы", — заключает автор.

https://1prime.ru/20240421/germaniya-847558154.html

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