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Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ

Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ - 21.04.2024, ПРАЙМ

Ахиллесова пята. В Германии рассказали о бреши в обороне ВСУ

Российские планирующие бомбы представляют серьезную угрозу для ВСУ, сообщило немецкое издание N-TV. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T16:02+0300

2024-04-21T16:02+0300

2024-04-21T16:02+0300

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российские планирующие бомбы представляют серьезную угрозу для ВСУ, сообщило немецкое издание N-TV."Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны", — говорится в статье телеканала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно материалу, российские самолеты могут запускать планирующие бомбы, при этом избегая системы ПВО. Отмечается, что когда снаряд попадает в поле зрения системы, сбить его уже невозможно, и он уничтожает все вокруг.Как сообщает издание, Украина до сих пор не смогла найти "противоядия" от подобного оружия. N-TV пишет, что потенциальным спасением для ВСУ могло бы стать пополнение в рядах зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако три имеющихся батареи жизненно необходимы Киеву для защиты оборонных предприятий и инфраструктуры от ракетных атак российского войска.Кроме того, как пишет газета, Киев столкнулся с острым кадровым дефицитом. Имеется информация, что во многих бригадах украинской армии осталась лишь половина солдат. По словам некоторых экспертов, ВСУ будут дальше терпеть поражения и могут быть вынуждены отступить к Днепру.

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россия, украина, германия, patriot, всу