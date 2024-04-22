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США потеряли веру в победу Украины, заявил Володин
США потеряли веру в победу Украины, заявил Володин - 22.04.2024, ПРАЙМ
США потеряли веру в победу Украины, заявил Володин
После принятого в США решения, касающегося замороженных российских активов, Москва имеет все основания отнестись к зарубежным активам симметричным образом,... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T08:25+0300
2024-04-22T08:25+0300
2024-04-22T08:30+0300
россия
сша
замороженные российские активы
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. После принятого в США решения, касающегося замороженных российских активов, Москва имеет все основания отнестись к зарубежным активам симметричным образом, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", - написал спикер нижней палаты в своем Telegram-канале.Как отметил депутат, после конфискации российских средств, хранящихся в ЕС, европейская экономика понесет разрушительные последствия. По его словам, Вашингтон принял закон об изъятии активов на фоне потери веры в возможную победу Украины в конфликте.Ранее Володин отмечал, что Штаты решениям о направлении Киеву военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов "окончательно похоронит украинскую экономику и лишит страну будущего". По его словам, таким образом Вашингтон вынуждает Киев бороться до последнего украинца.
https://1prime.ru/20240421/ukraina-847559324.html
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россия, сша, замороженные российские активы
РОССИЯ, США, замороженные российские активы
США потеряли веру в победу Украины, заявил Володин
Володин связал решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу Киева
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. После принятого в США решения, касающегося замороженных российских активов, Москва имеет все основания отнестись к зарубежным активам симметричным образом, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", - написал спикер нижней палаты в своем Telegram-канале.
Как отметил депутат, после конфискации российских средств, хранящихся в ЕС, европейская экономика понесет разрушительные последствия. По его словам, Вашингтон принял закон об изъятии активов на фоне потери веры в возможную победу Украины в конфликте.
Ранее Володин отмечал, что Штаты решениям о направлении Киеву военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов "окончательно похоронит украинскую экономику и лишит страну будущего". По его словам, таким образом Вашингтон вынуждает Киев бороться до последнего украинца.
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