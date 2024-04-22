https://1prime.ru/20240422/aktivy-847562350.html

США потеряли веру в победу Украины, заявил Володин

США потеряли веру в победу Украины, заявил Володин - 22.04.2024, ПРАЙМ

США потеряли веру в победу Украины, заявил Володин

После принятого в США решения, касающегося замороженных российских активов, Москва имеет все основания отнестись к зарубежным активам симметричным образом,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T08:25+0300

2024-04-22T08:25+0300

2024-04-22T08:30+0300

россия

сша

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/59/842285993_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_1da9fc04bfe67e4c2da126e89a35bb6c.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. После принятого в США решения, касающегося замороженных российских активов, Москва имеет все основания отнестись к зарубежным активам симметричным образом, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", - написал спикер нижней палаты в своем Telegram-канале.Как отметил депутат, после конфискации российских средств, хранящихся в ЕС, европейская экономика понесет разрушительные последствия. По его словам, Вашингтон принял закон об изъятии активов на фоне потери веры в возможную победу Украины в конфликте.Ранее Володин отмечал, что Штаты решениям о направлении Киеву военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов "окончательно похоронит украинскую экономику и лишит страну будущего". По его словам, таким образом Вашингтон вынуждает Киев бороться до последнего украинца.

https://1prime.ru/20240421/ukraina-847559324.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, замороженные российские активы