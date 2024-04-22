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Оставят в покое: ключевая ставка пока высока

Оставят в покое: ключевая ставка пока высока - 22.04.2024, ПРАЙМ

Оставят в покое: ключевая ставка пока высока

В минувшую пятницу на Мосбирже сложилась благоприятная ситуация для укрепления рубля к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США снизился на... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:18+0300

2024-04-22T09:18+0300

2024-04-22T09:18+0300

мнения аналитиков

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нефть

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В минувшую пятницу на Мосбирже сложилась благоприятная ситуация для укрепления рубля к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США снизился на 0,67% до 93,15 рубля, евро подешевел на 0,56% до 99,39 рубля, а китайский юань потерял 0,88%, опустившись до 12,84 рубля. Рублю удалось частично компенсировать потери предыдущих дней и заметно снизить риски ослабления в диапазон 96-97 рублей за доллар. Российская валюта продемонстрировала укрепление в последний день недели благодаря сочетанию нескольких факторов. Во-первых, снизилась геополитическая напряженность после заявления Ирана о нежелании предпринимать ответные действия на недавний удар беспилотников по иранской провинции Исфахан, который приписывается Израилю. Это ослабило опасения инвесторов относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Во-вторых, сыграл роль фактор приближения выходных дней, что стимулировало спрос на рубли со стороны экспортеров для предстоящей уплаты налогов. Воспользовались повышенным курсом перед майскими праздниками. В-третьих, участники рынка также могли заранее начать покупать рублевую ликвидность для расчетов по крупным налоговым платежам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и др.), которые будут осуществляться 2 мая сразу после майских праздников в России. Таким образом, снижение геополитических рисков, налоговый период и коррекция по доллару США способствовали укреплению курса российского рубля к иностранным валютам по итогам пятничных торгов. На рынке нефти в пятницу наблюдалась обратная динамика. Цена на сорт Brent выросла на 0,33% до $87,15 за баррель, однако закрытие недели принесло "черному золоту" потери более 3%. К концу недели покупатели нефти сбросили ранее заработанную прибыль на фоне того же фактора - снижения геополитической напряженности. Иран дал понять, что не намерен отвечать на удар беспилотников по Исфахану, что стало признаком того, что военной эскалации в регионе можно избежать. Между тем, по данным Baker Hughes, число буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц до 511 штук. Общий количество нефтегазовых вышек выросло на 2 до 619 штук, хотя это все еще на 134 меньше, чем годом ранее. В начале новой недели, 22 апреля, на утренних торгах в Азии нефть Brent котировалась на уровне $86,62 за баррель. После закрытия предыдущей недели снижением, технический анализ указывает на возможность отката цены до $84,80. Если этот уровень не устоит, дальнейшее снижение может утянуть котировки к уровню $82 за баррель. Впрочем, резкий отскок от $84,80-85,00 станет сигналом о сохраняющейся силе покупателей и их готовности развить рост в направлении $96 за баррель. В целом, цены на нефть застряли в боковом тренде с июля прошлого года. На Московской бирже пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 93,30 руб. Этот ценовой уровень ранее служил рубежом сопротивления, а затем поддержки, сейчас выступает своего рода точкой баланса. Отклонение курса в любую сторону на 1,5% считается вероятным на ближайшие два дня. Если доллару удастся закрепиться выше 94 рублей в течение двух дней, то зона 96-97 рублей снова окажется актуальной. В центре внимания трейдеров на этой неделе находится заседание Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. ЦБ сомневается в устойчивости тренда на замедление инфляции. Можно ожидать постепенного смягчения только в том случае, если рост цен замедлится. Индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 3470,88 п., индекс РТС - на 1,13%, до 1173,68 п. Покупатели отыграли потери понесенные в начале недели. Индекс вернулся к максимуму 3479,04 п. от 16 апреля. Восходящий тренд остается в силе. Если покупатели не станут скидывать акции, то по индексу новой целью выступит уровень 3525 п.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть