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Оставят в покое: ключевая ставка пока высока - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Оставят в покое: ключевая ставка пока высока
Оставят в покое: ключевая ставка пока высока - 22.04.2024, ПРАЙМ
Оставят в покое: ключевая ставка пока высока
В минувшую пятницу на Мосбирже сложилась благоприятная ситуация для укрепления рубля к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США снизился на... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:18+0300
2024-04-22T09:18+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
?1713766687
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В минувшую пятницу на Мосбирже сложилась благоприятная ситуация для укрепления рубля к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США снизился на 0,67% до 93,15 рубля, евро подешевел на 0,56% до 99,39 рубля, а китайский юань потерял 0,88%, опустившись до 12,84 рубля. Рублю удалось частично компенсировать потери предыдущих дней и заметно снизить риски ослабления в диапазон 96-97 рублей за доллар. Российская валюта продемонстрировала укрепление в последний день недели благодаря сочетанию нескольких факторов. Во-первых, снизилась геополитическая напряженность после заявления Ирана о нежелании предпринимать ответные действия на недавний удар беспилотников по иранской провинции Исфахан, который приписывается Израилю. Это ослабило опасения инвесторов относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Во-вторых, сыграл роль фактор приближения выходных дней, что стимулировало спрос на рубли со стороны экспортеров для предстоящей уплаты налогов. Воспользовались повышенным курсом перед майскими праздниками. В-третьих, участники рынка также могли заранее начать покупать рублевую ликвидность для расчетов по крупным налоговым платежам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и др.), которые будут осуществляться 2 мая сразу после майских праздников в России. Таким образом, снижение геополитических рисков, налоговый период и коррекция по доллару США способствовали укреплению курса российского рубля к иностранным валютам по итогам пятничных торгов. На рынке нефти в пятницу наблюдалась обратная динамика. Цена на сорт Brent выросла на 0,33% до $87,15 за баррель, однако закрытие недели принесло "черному золоту" потери более 3%. К концу недели покупатели нефти сбросили ранее заработанную прибыль на фоне того же фактора - снижения геополитической напряженности. Иран дал понять, что не намерен отвечать на удар беспилотников по Исфахану, что стало признаком того, что военной эскалации в регионе можно избежать. Между тем, по данным Baker Hughes, число буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц до 511 штук. Общий количество нефтегазовых вышек выросло на 2 до 619 штук, хотя это все еще на 134 меньше, чем годом ранее. В начале новой недели, 22 апреля, на утренних торгах в Азии нефть Brent котировалась на уровне $86,62 за баррель. После закрытия предыдущей недели снижением, технический анализ указывает на возможность отката цены до $84,80. Если этот уровень не устоит, дальнейшее снижение может утянуть котировки к уровню $82 за баррель. Впрочем, резкий отскок от $84,80-85,00 станет сигналом о сохраняющейся силе покупателей и их готовности развить рост в направлении $96 за баррель. В целом, цены на нефть застряли в боковом тренде с июля прошлого года. На Московской бирже пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 93,30 руб. Этот ценовой уровень ранее служил рубежом сопротивления, а затем поддержки, сейчас выступает своего рода точкой баланса. Отклонение курса в любую сторону на 1,5% считается вероятным на ближайшие два дня. Если доллару удастся закрепиться выше 94 рублей в течение двух дней, то зона 96-97 рублей снова окажется актуальной. В центре внимания трейдеров на этой неделе находится заседание Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. ЦБ сомневается в устойчивости тренда на замедление инфляции. Можно ожидать постепенного смягчения только в том случае, если рост цен замедлится. Индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 3470,88 п., индекс РТС - на 1,13%, до 1173,68 п. Покупатели отыграли потери понесенные в начале недели. Индекс вернулся к максимуму 3479,04 п. от 16 апреля. Восходящий тренд остается в силе. Если покупатели не станут скидывать акции, то по индексу новой целью выступит уровень 3525 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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40
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40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, ставка банка россии, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, ставка Банка России, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
09:18 22.04.2024
 

Оставят в покое: ключевая ставка пока высока

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В минувшую пятницу на Мосбирже сложилась благоприятная ситуация для укрепления рубля к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США снизился на 0,67% до 93,15 рубля, евро подешевел на 0,56% до 99,39 рубля, а китайский юань потерял 0,88%, опустившись до 12,84 рубля.

Рублю удалось частично компенсировать потери предыдущих дней и заметно снизить риски ослабления в диапазон 96-97 рублей за доллар. Российская валюта продемонстрировала укрепление в последний день недели благодаря сочетанию нескольких факторов.

Во-первых, снизилась геополитическая напряженность после заявления Ирана о нежелании предпринимать ответные действия на недавний удар беспилотников по иранской провинции Исфахан, который приписывается Израилю. Это ослабило опасения инвесторов относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Во-вторых, сыграл роль фактор приближения выходных дней, что стимулировало спрос на рубли со стороны экспортеров для предстоящей уплаты налогов. Воспользовались повышенным курсом перед майскими праздниками.

В-третьих, участники рынка также могли заранее начать покупать рублевую ликвидность для расчетов по крупным налоговым платежам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и др.), которые будут осуществляться 2 мая сразу после майских праздников в России.

Таким образом, снижение геополитических рисков, налоговый период и коррекция по доллару США способствовали укреплению курса российского рубля к иностранным валютам по итогам пятничных торгов.

На рынке нефти в пятницу наблюдалась обратная динамика. Цена на сорт Brent выросла на 0,33% до $87,15 за баррель, однако закрытие недели принесло "черному золоту" потери более 3%.

К концу недели покупатели нефти сбросили ранее заработанную прибыль на фоне того же фактора - снижения геополитической напряженности. Иран дал понять, что не намерен отвечать на удар беспилотников по Исфахану, что стало признаком того, что военной эскалации в регионе можно избежать.

Между тем, по данным Baker Hughes, число буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц до 511 штук. Общий количество нефтегазовых вышек выросло на 2 до 619 штук, хотя это все еще на 134 меньше, чем годом ранее.

В начале новой недели, 22 апреля, на утренних торгах в Азии нефть Brent котировалась на уровне $86,62 за баррель. После закрытия предыдущей недели снижением, технический анализ указывает на возможность отката цены до $84,80. Если этот уровень не устоит, дальнейшее снижение может утянуть котировки к уровню $82 за баррель.

Впрочем, резкий отскок от $84,80-85,00 станет сигналом о сохраняющейся силе покупателей и их готовности развить рост в направлении $96 за баррель. В целом, цены на нефть застряли в боковом тренде с июля прошлого года.

На Московской бирже пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 93,30 руб. Этот ценовой уровень ранее служил рубежом сопротивления, а затем поддержки, сейчас выступает своего рода точкой баланса. Отклонение курса в любую сторону на 1,5% считается вероятным на ближайшие два дня.

Если доллару удастся закрепиться выше 94 рублей в течение двух дней, то зона 96-97 рублей снова окажется актуальной. В центре внимания трейдеров на этой неделе находится заседание Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. ЦБ сомневается в устойчивости тренда на замедление инфляции. Можно ожидать постепенного смягчения только в том случае, если рост цен замедлится.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 3470,88 п., индекс РТС - на 1,13%, до 1173,68 п. Покупатели отыграли потери понесенные в начале недели. Индекс вернулся к максимуму 3479,04 п. от 16 апреля. Восходящий тренд остается в силе. Если покупатели не станут скидывать акции, то по индексу новой целью выступит уровень 3525 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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