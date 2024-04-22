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Эксперт рассказал о слабых местах автомобилей за 400 тысяч рублей

Эксперт рассказал о слабых местах автомобилей за 400 тысяч рублей - 22.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о слабых местах автомобилей за 400 тысяч рублей

Эксперт издания "За рулем" рассказал об особенностях ранних моделей популярных марок автомобилей стоимостью около 400 тысяч рублей. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:33+0300

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авто

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Эксперт издания "За рулем" рассказал об особенностях ранних моделей популярных марок автомобилей стоимостью около 400 тысяч рублей.В подборку автомобилей попали четыре модели: Лада Гранта (2014 года выпуска), Renault Logan (2011-2012 годов выпуска), Mitsubishi Lancer 9 и Ford Focus 2.Среди слабых мест Лады Гранты эксперт выделил водяной насос, который он рекомендует заменить сразу после покупки автомобиля, ремень безопасности, который стоит менять каждые 60 тысяч километров пробега.У Renault Logan, по мнению эксперта, почти нет слабых мест, однако после 100 тысяч километров необходимо проверить крышки ремня ГРМ и сальники коленвала. Ремень безопасности более долговечен, рассчитан на 90-100 тысяч километров, тот же ресурсы и у термостата.Mitsubishi Lancer 9 "очень живучий", считает эксперт. Двигатель выдерживает 450-500 тысяч километров. Среди трансмиссий эксперт рекомендует выбирать автоматическую коробку, у "механики" на 150-150 тысячах километров следует проверить состояние подшипника первичного вала.И последним вариантом эксперт приводит Ford Focus 2. Автомобиль надежный, однако каждые 30-40 тысяч километров рекомендуется чистить дроссельную заслонку, так как наблюдаются проблемы с плавающими оборотами холостого хода.

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россия, авто