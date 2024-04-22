https://1prime.ru/20240422/evropa-847585423.html
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто - 22.04.2024, ПРАЙМ
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто
Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T16:11+0300
2024-04-22T16:11+0300
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БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.22 апреля в Люксембурге состоялось заседание Совета глав МИД Евросоюза. После встречи Сийярто выступил перед журналистами."В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал он.Как подчеркнул политик, информация о растущем преимуществе России на фронте уже открыта. Более того, Сийярто отметил, что данные о том, что превосходство российской стороны на фронте активно растет, также уже стало очевидным фактом.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
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россия, украина, венгрия, европа, петер сийярто
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Спецоперация на Украине, Петер Сийярто
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто
Сийярто: все страны ЕС признают критическую ситуация для Украины на фронте
БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
22 апреля в Люксембурге состоялось заседание Совета глав МИД Евросоюза. После встречи Сийярто выступил перед журналистами.
"В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал он.
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Как подчеркнул политик, информация о растущем преимуществе России на фронте уже открыта. Более того, Сийярто отметил, что данные о том, что превосходство российской стороны на фронте активно растет, также уже стало очевидным фактом.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.