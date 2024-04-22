https://1prime.ru/20240422/evropa-847585423.html

ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто

ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто - 22.04.2024, ПРАЙМ

ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто

Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T16:11+0300

2024-04-22T16:11+0300

2024-04-22T16:26+0300

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венгрия

европа

спецоперация на украине

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.22 апреля в Люксембурге состоялось заседание Совета глав МИД Евросоюза. После встречи Сийярто выступил перед журналистами."В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал он.Как подчеркнул политик, информация о растущем преимуществе России на фронте уже открыта. Более того, Сийярто отметил, что данные о том, что превосходство российской стороны на фронте активно растет, также уже стало очевидным фактом.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847579720.html

украина

венгрия

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россия, украина, венгрия, европа, петер сийярто