Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240422/evropa-847585423.html
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто - 22.04.2024, ПРАЙМ
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто
Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T16:11+0300
2024-04-22T16:26+0300
россия
украина
венгрия
европа
спецоперация на украине
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/14/841321465_0:107:2047:1258_1920x0_80_0_0_df2e97165ba6dc0a9f3e2eb358d21475.jpg
БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.22 апреля в Люксембурге состоялось заседание Совета глав МИД Евросоюза. После встречи Сийярто выступил перед журналистами."В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал он.Как подчеркнул политик, информация о растущем преимуществе России на фронте уже открыта. Более того, Сийярто отметил, что данные о том, что превосходство российской стороны на фронте активно растет, также уже стало очевидным фактом.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847579720.html
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/14/841321465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ffe540520f37b6aae4b5a00a30933576.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, венгрия, европа, петер сийярто
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Спецоперация на Украине, Петер Сийярто
16:11 22.04.2024 (обновлено: 16:26 22.04.2024)
 
ЕС признал критичность ситуации на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: все страны ЕС признают критическую ситуация для Украины на фронте

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 22 апр - ПРАЙМ. Представители европейской элиты признают, насколько критической стала ситуация на фронте для Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
22 апреля в Люксембурге состоялось заседание Совета глав МИД Евросоюза. После встречи Сийярто выступил перед журналистами.
"В наших оценках ситуации не было разницы, за исключением формулировок... Никто не оспаривает, что ситуация на фронте с точки зрения Украины стала критической. По сути, эта ситуация постоянно ухудшается два года, но в последние недели ее ухудшение для Украины значительно ускорилось", - сказал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
На Украине сообщили об исчезновении подозреваемого в подрыве "Севпотоков"
13:46
Как подчеркнул политик, информация о растущем преимуществе России на фронте уже открыта. Более того, Сийярто отметил, что данные о том, что превосходство российской стороны на фронте активно растет, также уже стало очевидным фактом.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала