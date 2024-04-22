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В Иране будут принимать карты "Мир"

В Иране будут принимать карты "Мир" - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Иране будут принимать карты "Мир"

Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир", пишут "Известия". | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T06:58+0300

2024-04-22T06:58+0300

2024-04-22T06:58+0300

экономика

иран

карта "мир"

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир", пишут "Известия".О первых договоренностях наладить работу карт "Мир" в Иране сообщалось в 2022 году. Сейчас на повестке уже стоит запуск пилотного проекта по приему российских платежных карт, рассказал торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, внедрение новой системы требует времени, сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по "Миру".Дипломат подчеркнул, что Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.Эксперты считают запуск карт "Мир" в Иране стратегическим решением, учитывая отказ ряда дружественных государств работать с отечественной платежной системой. Это может стать сигналом и для других "независимых" стран.Как отмечается, сейчас турпоток граждан России в Иран пока небольшой, но потенциал роста есть. Кроме того, отладка работы в дальнейшем поможет и бизнесу при переводе средств между странами. Запуск системы позволит облегчить проведение трансграничных платежей и наладить деловые связи между компаниями.Как считают эксперты, запуск обслуживания карт "Мир" может занять от трех до шести месяцев.Сейчас карты "Мир" работают в ряде стран, включая Белоруссию, Таджикистан, Абхазию, Осетию, на Кубе, в Венесуэле и во Вьетнаме.

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иран, карта "мир"