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В Иране будут принимать карты "Мир"
В Иране будут принимать карты "Мир" - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Иране будут принимать карты "Мир"
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир", пишут "Известия". | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T06:58+0300
2024-04-22T06:58+0300
2024-04-22T06:58+0300
экономика
иран
карта "мир"
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир", пишут "Известия".О первых договоренностях наладить работу карт "Мир" в Иране сообщалось в 2022 году. Сейчас на повестке уже стоит запуск пилотного проекта по приему российских платежных карт, рассказал торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, внедрение новой системы требует времени, сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по "Миру".Дипломат подчеркнул, что Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.Эксперты считают запуск карт "Мир" в Иране стратегическим решением, учитывая отказ ряда дружественных государств работать с отечественной платежной системой. Это может стать сигналом и для других "независимых" стран.Как отмечается, сейчас турпоток граждан России в Иран пока небольшой, но потенциал роста есть. Кроме того, отладка работы в дальнейшем поможет и бизнесу при переводе средств между странами. Запуск системы позволит облегчить проведение трансграничных платежей и наладить деловые связи между компаниями.Как считают эксперты, запуск обслуживания карт "Мир" может занять от трех до шести месяцев.Сейчас карты "Мир" работают в ряде стран, включая Белоруссию, Таджикистан, Абхазию, Осетию, на Кубе, в Венесуэле и во Вьетнаме.
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иран, карта "мир"
Экономика, ИРАН, карта "Мир"
В Иране будут принимать карты "Мир"
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир"
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ.
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир", пишут "Известия"
.
О первых договоренностях наладить работу карт "Мир" в Иране сообщалось в 2022 году. Сейчас на повестке уже стоит запуск пилотного проекта по приему российских платежных карт, рассказал торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.
По его словам, внедрение новой системы требует времени, сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по "Миру".
Нацбанк Молдавии назвал невозможным использование карт "Мир" в республике
Дипломат подчеркнул, что Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.
Эксперты считают запуск карт "Мир" в Иране стратегическим решением, учитывая отказ ряда дружественных государств работать с отечественной платежной системой. Это может стать сигналом и для других "независимых" стран.
Как отмечается, сейчас турпоток граждан России в Иран пока небольшой, но потенциал роста есть. Кроме того, отладка работы в дальнейшем поможет и бизнесу при переводе средств между странами. Запуск системы позволит облегчить проведение трансграничных платежей и наладить деловые связи между компаниями.
Как считают эксперты, запуск обслуживания карт "Мир" может занять от трех до шести месяцев.
Сейчас карты "Мир" работают в ряде стран, включая Белоруссию, Таджикистан, Абхазию, Осетию, на Кубе, в Венесуэле и во Вьетнаме.