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"Заткнитесь и подчинитесь": Карлсон гневно высказался о демократии в США
"Заткнитесь и подчинитесь": Карлсон гневно высказался о демократии в США - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Заткнитесь и подчинитесь": Карлсон гневно высказался о демократии в США
Большинство американцев не поддерживают оказание помощи Украине, президент США Джо Байден, выделяя Киеву деньги, врет о защите демократии. Об этом заявил для... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T16:21+0300
2024-04-22T16:21+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Большинство американцев не поддерживают оказание помощи Украине, президент США Джо Байден, выделяя Киеву деньги, врет о защите демократии. Об этом заявил для подкаста Джо Рогана журналист Такер Карлсон.17 апреля палата представителей США проголосовала за пакет помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКарлсон отметил, что 70 процентов американцев выступают против отправке Киеву таких сумм, в то время, как конгрессмены игнорируют реальные проблемы США. По его словам, Вашингтон многие годы не считается с мнением населения, называя это демократией."Можно ведь просто сказать: нам плевать на то, чего вы хотите, мы кое-что получаем от финансирования Украины, будь то острые ощущения от того, что мы "хозяева вселенной", или деньги от оборонных подрядчиков; что бы мы от этого ни получали, для нас это важнее вашего мнения, это не самоуправление, вы не управляете этой страной, мы управляем, заткнитесь и подчинитесь", - подчеркнул Карлсон.Журналист добавил, что сойдет с ума, если еще раз услышит ложь Байдена о "защите демократии".Согласно опросам, проведенным в марте газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross, только 35 процентов американцев поддержали затраты Вашингтона на Украину. По данным апрельского исследования телеканала CBS News и социологической службы YouGov, 61 проценто сторонников республиканской партии выступил против поддержки Киева. Среди сторонноков демократов 24 процента также посчитали, что США не должны помогать Украине.
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такер карлсон, сша, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, Такер Карлсон, США, УКРАИНА, помощь Украине
"Заткнитесь и подчинитесь": Карлсон гневно высказался о демократии в США
Такер Карлсон: 70 процентов американцев не поддерживают помощь Украине
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Большинство американцев не поддерживают оказание помощи Украине, президент США Джо Байден, выделяя Киеву деньги, врет о защите демократии. Об этом заявил для подкаста
Джо Рогана журналист Такер Карлсон.
17 апреля палата представителей США проголосовала за пакет помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.
Карлсон отметил, что 70 процентов американцев выступают против отправке Киеву таких сумм, в то время, как конгрессмены игнорируют реальные проблемы США. По его словам, Вашингтон многие годы не считается с мнением населения, называя это демократией.
"Можно ведь просто сказать: нам плевать на то, чего вы хотите, мы кое-что получаем от финансирования Украины, будь то острые ощущения от того, что мы "хозяева вселенной", или деньги от оборонных подрядчиков; что бы мы от этого ни получали, для нас это важнее вашего мнения, это не самоуправление, вы не управляете этой страной, мы управляем, заткнитесь и подчинитесь", - подчеркнул Карлсон.
Журналист добавил, что сойдет с ума, если еще раз услышит ложь Байдена о "защите демократии".
Согласно опросам, проведенным в марте газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross, только 35 процентов американцев поддержали затраты Вашингтона на Украину. По данным апрельского исследования телеканала CBS News и социологической службы YouGov, 61 проценто сторонников республиканской партии выступил против поддержки Киева. Среди сторонноков демократов 24 процента также посчитали, что США не должны помогать Украине.
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