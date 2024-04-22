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Бренд коворкингов WeWork больше не будет существовать в России

Бренд коворкингов WeWork больше не будет существовать в России - 22.04.2024, ПРАЙМ

Бренд коворкингов WeWork больше не будет существовать в России

Коворкинги WeWork в России, которые ранее приобрела сеть гибких офисов Space 1, будут работать под брендом Space 1 Jet, рассказал журналистам управляющий... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:08+0300

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активы

россия

бренд

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Коворкинги WeWork в России, которые ранее приобрела сеть гибких офисов Space 1, будут работать под брендом Space 1 Jet, рассказал журналистам управляющий директор компании Михаил Бродников.Ранее Space 1 выкупила российские активы американской сети коворкингов WeWork. В сделку вошли четыре площадки общей площадью около 18 тысяч квадратных метров, рассчитанные примерно на 3 тысячи рабочих мест. Объекты находятся в московских БЦ "Белая площадь", "Красная Роза", "Аркус III" и торговой галерее "Большая Якиманка, 26". Финансовые условия сделки не раскрываются."Наша компания Space 1 приобрела 100% долей WeWork. Это значит, что компания перешла к нам полностью, со всеми обязательствами и партнерствами, со всеми клиентами и площадками", - сказал Бродников.Он подчеркнул, что в результате сделки бренд WeWork перестанет существовать в России. "Согласно условиям сделки, мы обязаны в течение месяца поменять весь брендинг", - пояснил Бродников.Как уточнил представитель компании, площадки будут работать под брендом Space 1 Jet.Бродников добавил, что благодаря сделке портфель объектов Space 1 вырос до 52 тысяч квадратных метров.Space 1 создана в 2019 году компанией O1 Properties, одним из крупнейших владельцев традиционных офисов класса А в Москве.WeWork создана в 2010 году, под ее управлением находится 660 офисов в 119 городах мира. В ноябре прошлого года компания подала заявление о банкротстве, однако по американскому законодательству оно допускает реструктуризацию и продолжение деятельности.

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активы, россия, бренд