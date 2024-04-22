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В ГД внесли законопроект о снижении максимальной ставки по кредитам

В ГД внесли законопроект о снижении максимальной ставки по кредитам - 22.04.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли законопроект о снижении максимальной ставки по кредитам

Депутаты СРЗП внесли в Госдуму законопроект, снижающий максимально допустимую ставку по потребительским кредитам с 292% до 100% годовых, следует из электронной... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T19:24+0300

2024-04-22T19:24+0300

2024-04-22T19:24+0300

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Депутаты СРЗП внесли в Госдуму законопроект, снижающий максимально допустимую ставку по потребительским кредитам с 292% до 100% годовых, следует из электронной базы Госдумы. "Проект федерального … направлен на совершенствование законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг путем снижения максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых", — следует из пояснительной записки. Как отметил в разговоре с журналистами один из авторов инициативы лидер партии Сергей Миронов, за последний год в РФ был зафиксирован резкий рост закредитованности населения: согласно данным Центробанка, по состоянию на сентябрь 2023 года суммарная задолженность россиян перед банками составляет 30,22 триллиона рублей. Размер просроченной задолженности по отношению к началу 2023 года увеличился с 1,08 триллиона рублей до 1,11 триллиона рублей, средняя сумма просроченного кредита на одного заемщика достигла 20,4 тысячи рублей, при этом прибыль банков за прошлый год побила все рекорды и составила 3,3 триллиона рублей, сообщил лидер эсэров. Вместе с этим, по его словам, в России увеличилось количество клиентов микрофинансовых организаций: по итогам третьего квартала 2023 года портфель микрозаймов МФО превысил 348 миллиардов рублей, что на 18,2% больше, чем за тот же период прошлого года. "Согласитесь, это самый настоящий грабеж и беспредел! Почти один процент в день и почти 300% годовых должны отдавать люди за пользование кредитом! Таких немыслимых ставок нет ни в одной цивилизованной стране мира", — подчеркнул Миронов.

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россия, банки, кредиты