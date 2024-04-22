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ГИБДД начала штрафовать водителей за пересечение прерывистой линии

ГИБДД начала штрафовать водителей за пересечение прерывистой линии - 22.04.2024, ПРАЙМ

ГИБДД начала штрафовать водителей за пересечение прерывистой линии

Прерывистую линию разметки в некоторых случаях пересекать нельзя. Например, при вынужденном левом повороте или развороте. Подробности порталу njcar.ru рассказал | 22.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Прерывистую линию разметки в некоторых случаях пересекать нельзя. Например, при вынужденном левом повороте или развороте. Подробности порталу njcar.ru рассказал представитель ГИББД.Нарушение правил дорожного движения при повороте налево или развороте наказывается штрафом от тысячи до полутора тысяч рублей. В большинстве случаев инспектор выписывает максимальный штраф.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНекоторые водители предпочитают доехать до ближайшего светофора и там совершить разворот. И часто не обращают внимания на знаки "Движение прямо" или "Разворот запрещен", стоящие на перекрестках. Многие ошибочно полагают, что за такое нарушение получат лишь предупреждение.Однако в части 2 статьи 12.16 КоАП указано, что даже если осевая линия дороги прерывистая, но дорожные знаки запрещают поворот или разворот в этом месте, статья 12.16 часть 2 действует полностью, со штрафом в 1500 рублей.Ранее представитель ГИБДД перечислил для портала njcar.ru пять нарушений и их последствия, о которых забывают даже опытные автомобилисты. Самая часта ошибка - нормы использования звукового сигнала. В соответствии с Правилами дорожного движения использовать автомобильный клаксон разрешается исключительно на проезжей части. За желание посигналить в других ситуациях могут оштрафовать на 500 рублей.Таким же нарушение законодательства будет попытка высунуться в люк на крыше автомобиля или даже через открытое окно. Обойдется такой трюк в 1000 рублей. В два раза дороже обойдется выкинутый из окна машины мусор. А несоблюдение правил при транспортировке крупногабаритных предметов грозит штрафом в 500 рублей.

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