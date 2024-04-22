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Будут новые жертвы: в Кремле назвали последствия американской помощи Киеву

Будут новые жертвы: в Кремле назвали последствия американской помощи Киеву - 22.04.2024, ПРАЙМ

Будут новые жертвы: в Кремле назвали последствия американской помощи Киеву

Новый пакет помощи США Украине не изменит ситуацию на поле боя, но увеличит число погибших украинцев. Таким мнением с журналистами поделился официальный... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:33+0300

2024-04-22T12:33+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новый пакет помощи США Украине не изменит ситуацию на поле боя, но увеличит число погибших украинцев. Таким мнением с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя... Конечно, выделенные деньги и те вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, не приведут к изменению этой динамики, они приведут к новым жертвам среди украинцев, больше украинцев будут гибнуть, Украина будет нести большие потери", - предупредил пресс-секретарь президента России.Он также отметил, что большая часть выделенных денег останется в США, что сделает Америку богаче.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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