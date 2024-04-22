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Российские автодилеры резко нарастили продажи

Российские автодилеры резко нарастили продажи - 22.04.2024, ПРАЙМ

Российские автодилеры резко нарастили продажи

Суммарная выручка 25 крупнейших продавцов автомобилей в России за прошедший год выросла на 56 процентов, до 1,5 миллиарда рублей. Лидерство по выручке по... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T11:33+0300

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2024-04-22T11:33+0300

авто

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Суммарная выручка 25 крупнейших продавцов автомобилей в России за прошедший год выросла на 56 процентов, до 1,5 миллиарда рублей. Лидерство по выручке по прежнему у "Рольфа", но в продажах новых машин первенство от "Автодома" перешло к дилеру "Мэйджор", сообщает журнал "АвтоБизнесРевю".Топ-25 дилеров по продажам новых машин реализовали на 53 процента больше автомобилей, чем годом ранее — всего 412 852 штуки. Столь существенный рост объясняется низкой базой 2022 года. Всего же за прошлый год было продано более миллиона автомобилей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным отраслевого аналитического агентства "Автостат", в 2023 году в России было реализовано 1,06 миллиона новых легковых машин, что на 69 процентов больше, чем в 2022-м.При этом импорт новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале вырос в годовом выражении в 2,5 раз, до более 212,4 тысячи штук, при этом свыше 66% машин ввезены из Китая, сообщал в апреле исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.Лидеры по импорту легковушек в РФ: Япония - 50,4%, Белоруссия - 20,4% и Южная Корея - 9,9%. Следом идут Киргизия - 5,3%, Армения - 4,9%, Германия - 2,6%, Китай - 1,9%, Грузия 1,9%, доля в 2,7% приходится на прочие страны.

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