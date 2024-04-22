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Российские автодилеры резко нарастили продажи - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Российские автодилеры резко нарастили продажи
Российские автодилеры резко нарастили продажи - 22.04.2024, ПРАЙМ
Российские автодилеры резко нарастили продажи
Суммарная выручка 25 крупнейших продавцов автомобилей в России за прошедший год выросла на 56 процентов, до 1,5 миллиарда рублей. Лидерство по выручке по... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:33+0300
2024-04-22T11:33+0300
авто
автодилеры
спрос на легковые авто
цены на легковые автомобили
легковые автомобилии
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Суммарная выручка 25 крупнейших продавцов автомобилей в России за прошедший год выросла на 56 процентов, до 1,5 миллиарда рублей. Лидерство по выручке по прежнему у "Рольфа", но в продажах новых машин первенство от "Автодома" перешло к дилеру "Мэйджор", сообщает журнал "АвтоБизнесРевю".Топ-25 дилеров по продажам новых машин реализовали на 53 процента больше автомобилей, чем годом ранее — всего 412 852 штуки. Столь существенный рост объясняется низкой базой 2022 года. Всего же за прошлый год было продано более миллиона автомобилей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным отраслевого аналитического агентства "Автостат", в 2023 году в России было реализовано 1,06 миллиона новых легковых машин, что на 69 процентов больше, чем в 2022-м.При этом импорт новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале вырос в годовом выражении в 2,5 раз, до более 212,4 тысячи штук, при этом свыше 66% машин ввезены из Китая, сообщал в апреле исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.Лидеры по импорту легковушек в РФ: Япония - 50,4%, Белоруссия - 20,4% и Южная Корея - 9,9%. Следом идут Киргизия - 5,3%, Армения - 4,9%, Германия - 2,6%, Китай - 1,9%, Грузия 1,9%, доля в 2,7% приходится на прочие страны.
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авто, автодилеры, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили, легковые автомобилии
Авто, автодилеры, спрос на легковые авто, цены на легковые автомобили, легковые автомобилии
11:33 22.04.2024
 
Российские автодилеры резко нарастили продажи

"АвтоБизнесРевю": продавцы автомобилей резко увеличили выручку в 2023 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Суммарная выручка 25 крупнейших продавцов автомобилей в России за прошедший год выросла на 56 процентов, до 1,5 миллиарда рублей. Лидерство по выручке по прежнему у "Рольфа", но в продажах новых машин первенство от "Автодома" перешло к дилеру "Мэйджор", сообщает журнал "АвтоБизнесРевю".
Топ-25 дилеров по продажам новых машин реализовали на 53 процента больше автомобилей, чем годом ранее — всего 412 852 штуки. Столь существенный рост объясняется низкой базой 2022 года. Всего же за прошлый год было продано более миллиона автомобилей.
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По данным отраслевого аналитического агентства "Автостат", в 2023 году в России было реализовано 1,06 миллиона новых легковых машин, что на 69 процентов больше, чем в 2022-м.
При этом импорт новых легковых автомобилей в РФ в первом квартале вырос в годовом выражении в 2,5 раз, до более 212,4 тысячи штук, при этом свыше 66% машин ввезены из Китая, сообщал в апреле исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.
Лидеры по импорту легковушек в РФ: Япония - 50,4%, Белоруссия - 20,4% и Южная Корея - 9,9%. Следом идут Киргизия - 5,3%, Армения - 4,9%, Германия - 2,6%, Китай - 1,9%, Грузия 1,9%, доля в 2,7% приходится на прочие страны.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
"Автостат" зафиксировал резкий рост импорта новых легковушек в Россию
17 апреля, 17:17
 
Автоавтодилерыспрос на легковые автоцены на легковые автомобилилегковые автомобилии
 
 
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