https://1prime.ru/20240422/slovakiya-847592023.html

В Словакии объяснили помощь США Киеву ненавистью к русским

В Словакии объяснили помощь США Киеву ненавистью к русским - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Словакии объяснили помощь США Киеву ненавистью к русским

США направляют на Украину миллиарды долларов из-за ненависти к русским, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T18:01+0300

2024-04-22T18:01+0300

2024-04-22T18:01+0300

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БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. США направляют на Украину миллиарды долларов из-за ненависти к русским, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.По мнению словацкого политика, американцы убеждены, что Гитлер должет был истребить всех славян. Он подчеркнул, что Вашингтон посылает Киеву миллиарды долларов не из гуманистических идеалов."Просто ненавидят русских, вот и все. Именно это их объединяет с нацистским ублюдком, который хотел победить русских во Второй мировой войне. Вспомните, как все кончилось, благодаря русским, современные фашисты. Вы закончите так же. Ваши кровавые деньги вам не помогут", - сказал Блага.Он также назвал символичным тот факт, что палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине 20 апреля, в день рождения Гитлера.Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.

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словакия, россия, сша, помощь украине