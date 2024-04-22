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Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-847576116.html
Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico
Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico
Россия, возможно, победит в конфликте на Украине раньше, чем многие предполагали. Об этом говорится в материале руководителя инициативы в Центре стратегии и... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T12:37+0300
2024-04-22T12:44+0300
спецоперация на украине
выборы в сша
россия
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия, возможно, победит в конфликте на Украине раньше, чем многие предполагали. Об этом говорится в материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичта, который приводит издание Politico."С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", - считает эксперт.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов на пост - нынешний глава Белого дома Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность признана нежелательной на территории России
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выборы в сша, россия, украина
Спецоперация на Украине, выборы в США, РОССИЯ, УКРАИНА
12:37 22.04.2024 (обновлено: 12:44 22.04.2024)
 
Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico

Politico: РФ может одержать победу в конфликте на Украине раньше, чем многие предсказывают

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия, возможно, победит в конфликте на Украине раньше, чем многие предполагали. Об этом говорится в материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичта, который приводит издание Politico.
"С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", - считает эксперт.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов на пост - нынешний глава Белого дома Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность признана нежелательной на территории России
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
В Бундестаге Украине сообщили плохие новости
11:21
 
Спецоперация на Украиневыборы в СШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
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