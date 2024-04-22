https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-847576116.html

Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico

Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico - 22.04.2024, ПРАЙМ

Россия победит Украину раньше, чем предсказывали, пишет Politico

Россия, возможно, победит в конфликте на Украине раньше, чем многие предполагали. Об этом говорится в материале руководителя инициативы в Центре стратегии и... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:37+0300

2024-04-22T12:37+0300

2024-04-22T12:44+0300

спецоперация на украине

выборы в сша

россия

украина

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия, возможно, победит в конфликте на Украине раньше, чем многие предполагали. Об этом говорится в материале руководителя инициативы в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичта, который приводит издание Politico."С ухудшением положения на местах победа России на Украине может произойти раньше, чем многие предсказывают, возможно, даже до окончания срока президента США Джо Байдена", - считает эксперт.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов на пост - нынешний глава Белого дома Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность признана нежелательной на территории России

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847570803.html

украина

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выборы в сша, россия, украина