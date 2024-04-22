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В США допустили отправку европейских войск на Украину - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В США допустили отправку европейских войск на Украину
В США допустили отправку европейских войск на Украину - 22.04.2024, ПРАЙМ
В США допустили отправку европейских войск на Украину
Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:01+0300
2024-04-22T17:01+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье для журнала Foreign Affairs."Европейские лидеры... должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов", - отмечает он.По мнению Матисека, европейские войска смогут, в том числе, патрулировать границы Украины и защищать черноморские порты. Американский военный также подчеркнул, что это должны быть именно силы Европы из-за популярности мнения, что НАТО в конфликте является агрессором.
https://1prime.ru/20240422/nato-847583328.html
украина
европа
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украина, европа, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США
17:01 22.04.2024
 
В США допустили отправку европейских войск на Украину

Подполковник ВВС США: войска стран Европы могут отправить на Украину для боевых операций

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье для журнала Foreign Affairs.
"Европейские лидеры... должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов", - отмечает он.
По мнению Матисека, европейские войска смогут, в том числе, патрулировать границы Украины и защищать черноморские порты. Американский военный также подчеркнул, что это должны быть именно силы Европы из-за популярности мнения, что НАТО в конфликте является агрессором.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАСША
 
 
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