https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-847588574.html
В США допустили отправку европейских войск на Украину
В США допустили отправку европейских войск на Украину - 22.04.2024, ПРАЙМ
В США допустили отправку европейских войск на Украину
Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:01+0300
2024-04-22T17:01+0300
2024-04-22T17:01+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье для журнала Foreign Affairs."Европейские лидеры... должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов", - отмечает он.По мнению Матисека, европейские войска смогут, в том числе, патрулировать границы Украины и защищать черноморские порты. Американский военный также подчеркнул, что это должны быть именно силы Европы из-за популярности мнения, что НАТО в конфликте является агрессором.
https://1prime.ru/20240422/nato-847583328.html
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украина, европа, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США
В США допустили отправку европейских войск на Украину
Подполковник ВВС США: войска стран Европы могут отправить на Украину для боевых операций
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье для журнала Foreign Affairs.
"Европейские лидеры... должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов", - отмечает он.
По мнению Матисека, европейские войска смогут, в том числе, патрулировать границы Украины и защищать черноморские порты. Американский военный также подчеркнул, что это должны быть именно силы Европы из-за популярности мнения, что НАТО в конфликте является агрессором.
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