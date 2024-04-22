https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-847588574.html

В США допустили отправку европейских войск на Украину

В США допустили отправку европейских войск на Украину - 22.04.2024, ПРАЙМ

В США допустили отправку европейских войск на Украину

Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T17:01+0300

2024-04-22T17:01+0300

2024-04-22T17:01+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Военный контингент из европейских стран могут разместить на Украине с целью проведения боевых операций, написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье для журнала Foreign Affairs."Европейские лидеры... должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов", - отмечает он.По мнению Матисека, европейские войска смогут, в том числе, патрулировать границы Украины и защищать черноморские порты. Американский военный также подчеркнул, что это должны быть именно силы Европы из-за популярности мнения, что НАТО в конфликте является агрессором.

https://1prime.ru/20240422/nato-847583328.html

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украина, европа, сша