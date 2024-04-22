Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-na-ukraine-847588682.html
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard
парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков, сообщает французское издание Pais, ссылаясь на источник, работающий на украинские спецслужбы. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:02+0300
2024-04-22T17:02+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
танк leopard
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_181f218a889e5d09b4b44490f925fa49.jpg
МАДРИД, 22 апр – ПРАЙМ. Польза от поставленных Украине немецких танков Leopard равна нулю, в особенности в условиях господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков, сообщает французское издание Pais, ссылаясь на источник, работающий на украинские спецслужбы.Ранее сообщалось, что танк Leopard 2A6, который ранее считался самым боеспособным из поставленных Киеву машин, показал крайнюю неэффективность в бою. Отмечалось, что танки не оправдали своего звания "неуязвимого супероружия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Польза от Leopard на передовой сейчас равна нулю, они недолговечны. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и мой вывод таков: военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской… Ни одна база НАТО в Европе не имеет нашего боевого опыта, поэтому мы все больше полагаемся на собственных инструкторов", - сообщил собеседник Pais. Также, как отметили опрошенные изданием военнослужащие, особенно тяжело на текущий момент состояние 47-й механизированной бригады ВСУ, так как она представляет собой "зеркалом слабости" украинского войска в условиях российского превосходства на поле боя. По словам одного из украинских офицеров, 47-ой бригаде было уделено довольно много внимания, но и так проявились проблемы, которые распространились и на остальные бригады. Среди вышепомянутых проблем указываются сокращение арсенала и кадровый голод.Издание указывает, что скандальный закон о мобилизации, который Верховная рада приняла в апреле, позволит руководству Украины призвать на службу порядка 400 тысяч человек. Однако новобранцы, как говорят опрошенные источники, практически не будут иметь опыт, в то время как российские войска на фронте накапливают как опыт, так и вооружение. Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к концу этого года. Более того, неделей ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на фоне активныхнаступательных действий российских Вооруженных сил положение Киева на поле боя значительно ухудшилось.
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847585539.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/98/827009803_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_926c84d474f7d1504d6ab594a8682862.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, танк leopard, вооружение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, танк Leopard, вооружение
17:02 22.04.2024
 
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard

Pais: польза от переданных Киеву "Леопардов" равна нулю

© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training CommandБронемашины США Bradleys M2A3
Бронемашины США Bradleys M2A3 - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training Command
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 22 апр – ПРАЙМ. Польза от поставленных Украине немецких танков Leopard равна нулю, в особенности в условиях господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков, сообщает французское издание Pais, ссылаясь на источник, работающий на украинские спецслужбы.
Ранее сообщалось, что танк Leopard 2A6, который ранее считался самым боеспособным из поставленных Киеву машин, показал крайнюю неэффективность в бою. Отмечалось, что танки не оправдали своего звания "неуязвимого супероружия".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Польза от Leopard на передовой сейчас равна нулю, они недолговечны. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и мой вывод таков: военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской… Ни одна база НАТО в Европе не имеет нашего боевого опыта, поэтому мы все больше полагаемся на собственных инструкторов", - сообщил собеседник Pais.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины
16:12
Также, как отметили опрошенные изданием военнослужащие, особенно тяжело на текущий момент состояние 47-й механизированной бригады ВСУ, так как она представляет собой "зеркалом слабости" украинского войска в условиях российского превосходства на поле боя. По словам одного из украинских офицеров, 47-ой бригаде было уделено довольно много внимания, но и так проявились проблемы, которые распространились и на остальные бригады.
Среди вышепомянутых проблем указываются сокращение арсенала и кадровый голод.
Издание указывает, что скандальный закон о мобилизации, который Верховная рада приняла в апреле, позволит руководству Украины призвать на службу порядка 400 тысяч человек. Однако новобранцы, как говорят опрошенные источники, практически не будут иметь опыт, в то время как российские войска на фронте накапливают как опыт, так и вооружение.
Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к концу этого года. Более того, неделей ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на фоне активныхнаступательных действий российских Вооруженных сил положение Киева на поле боя значительно ухудшилось.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУтанк Leopardвооружение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала