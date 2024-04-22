https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-na-ukraine-847588682.html
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard
парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков, сообщает французское издание Pais, ссылаясь на источник, работающий на украинские спецслужбы. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:02+0300
2024-04-22T17:02+0300
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спецоперация на украине
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МАДРИД, 22 апр – ПРАЙМ. Польза от поставленных Украине немецких танков Leopard равна нулю, в особенности в условиях господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков, сообщает французское издание Pais, ссылаясь на источник, работающий на украинские спецслужбы.Ранее сообщалось, что танк Leopard 2A6, который ранее считался самым боеспособным из поставленных Киеву машин, показал крайнюю неэффективность в бою. Отмечалось, что танки не оправдали своего звания "неуязвимого супероружия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Польза от Leopard на передовой сейчас равна нулю, они недолговечны. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и мой вывод таков: военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской… Ни одна база НАТО в Европе не имеет нашего боевого опыта, поэтому мы все больше полагаемся на собственных инструкторов", - сообщил собеседник Pais. Также, как отметили опрошенные изданием военнослужащие, особенно тяжело на текущий момент состояние 47-й механизированной бригады ВСУ, так как она представляет собой "зеркалом слабости" украинского войска в условиях российского превосходства на поле боя. По словам одного из украинских офицеров, 47-ой бригаде было уделено довольно много внимания, но и так проявились проблемы, которые распространились и на остальные бригады. Среди вышепомянутых проблем указываются сокращение арсенала и кадровый голод.Издание указывает, что скандальный закон о мобилизации, который Верховная рада приняла в апреле, позволит руководству Украины призвать на службу порядка 400 тысяч человек. Однако новобранцы, как говорят опрошенные источники, практически не будут иметь опыт, в то время как российские войска на фронте накапливают как опыт, так и вооружение. Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к концу этого года. Более того, неделей ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на фоне активныхнаступательных действий российских Вооруженных сил положение Киева на поле боя значительно ухудшилось.
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россия, украина, всу, танк leopard, вооружение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, танк Leopard, вооружение
"Равна нулю". На Украине признали бесполезность танков Leopard
Pais: польза от переданных Киеву "Леопардов" равна нулю
МАДРИД, 22 апр – ПРАЙМ. Польза от поставленных Украине немецких танков Leopard равна нулю, в особенности в условиях господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков, сообщает французское издание Pais, ссылаясь на источник, работающий на украинские спецслужбы.
Ранее сообщалось, что танк Leopard 2A6, который ранее считался самым боеспособным из поставленных Киеву машин, показал крайнюю неэффективность в бою. Отмечалось, что танки не оправдали своего звания "неуязвимого супероружия".
"Польза от Leopard на передовой сейчас равна нулю, они недолговечны. Я разговаривал с тысячей солдат на этом фронте, и мой вывод таков: военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской… Ни одна база НАТО в Европе не имеет нашего боевого опыта, поэтому мы все больше полагаемся на собственных инструкторов", - сообщил собеседник Pais.
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины
Также, как отметили опрошенные изданием военнослужащие, особенно тяжело на текущий момент состояние 47-й механизированной бригады ВСУ, так как она представляет собой "зеркалом слабости" украинского войска в условиях российского превосходства на поле боя. По словам одного из украинских офицеров, 47-ой бригаде было уделено довольно много внимания, но и так проявились проблемы, которые распространились и на остальные бригады.
Среди вышепомянутых проблем указываются сокращение арсенала и кадровый голод.
Издание указывает, что скандальный закон о мобилизации, который Верховная рада приняла в апреле, позволит руководству Украины призвать на службу порядка 400 тысяч человек. Однако новобранцы, как говорят опрошенные источники, практически не будут иметь опыт, в то время как российские войска на фронте накапливают как опыт, так и вооружение.
Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к концу этого года. Более того, неделей ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на фоне активныхнаступательных действий российских Вооруженных сил положение Киева на поле боя значительно ухудшилось.